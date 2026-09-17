Президент США Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу «очень тяжелыми тарифами» и ограничением торговли, если сближение Брюсселя с Канадой окажется направлено против Вашингтона. Возможное предоставление Оттаве статуса первого «ассоциированного члена» ЕС президент назвал потенциальным «враждебным актом», пишет Financial Times.

«Если намерения хорошие — это нормально. Если плохие, мы введем очень тяжелые тарифы против Европы», — заявил Трамп журналистам.

Он также допустил прекращение торговли с ЕС по отдельным направлениям и назвал саму идею особого статуса Канады «смехотворной».

Новый виток напряженности начался после выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она предложила вывести отношения с Канадой далеко за рамки действующего соглашения CETA и сделать страну первым «ассоциированным членом» ЕС. Такого статуса сейчас в европейской системе вообще не существует, поэтому Брюсселю еще предстоит определить, какие права и обязательства он будет давать.

«Это партнерство не против кого-либо, а ради нашей общей силы», — сообщила глава Еврокомиссии. «Короче говоря, мы хотим вывести отношения с Канадой на максимально возможный уровень».

Предполагается, что сотрудничество охватит оборонную промышленность, энергетику, производство, критически важные минералы, искусственный интеллект, квантовые технологии, кибербезопасность и Арктику. Для реализации инициативы потребуется согласие всех 27 стран ЕС.

Премьер Канады Марк Карни выступает за «уникальный альянс» с Европой, но не за полноправное членство в ЕС. Оттава пытается снизить зависимость от американского рынка, куда сейчас направляется около 70% канадского экспорта.

Отношения Вашингтона и Оттавы уже осложнены торговым конфликтом. В тот же день Трамп распорядился исключить канадские товары из части федеральных закупок США в ответ на канадскую политику Buy Canadian.

Таким образом, пока речь идет не о вступлении Канады в Евросоюз, а о еще не созданном специальном формате партнерства. Но сама идея уже превратилась в новый раздражитель между Вашингтоном и двумя его крупнейшими западными партнерами.