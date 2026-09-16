Более 20% опрошенных во Франции заявили, что вообще не знают, кто такая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Испании таких оказалось 10%, а в Германии — 5%, показал опрос Politico и Public First, проведенный накануне ежегодного обращения главы ЕК о положении Евросоюза.

С оценкой работы фон дер Ляйен ситуация тоже оказалась неоднозначной. В Германии и Испании лишь около каждого пятого респондента заявил, что она хорошо справляется со своими обязанностями. Во Франции положительно ее работу оценили только 12%. Почти треть французов и испанцев, а также 45% немцев дали отрицательную оценку.

В Германии особенно критично к председателю Еврокомиссии относятся сторонники «Альтернативы для Германии»: более половины опрошенных из этой группы оценили ее работу как «очень плохую», пишет Politico. Во Франции и Испании при этом заметная часть респондентов либо не смогла оценить деятельность фон дер Ляйен, либо вовсе не знала, кто она такая.

Опрос дал и более необычный результат. Около одного из десяти участников в трех странах сообщили, что намерены внимательно следить за ежегодным обращением фон дер Ляйен, еще примерно треть — хотя бы немного. Но часть респондентов заявила, что будет следить и за вымышленной «Европейской конвенцией власти», которую организаторы специально придумали для проверки уровня осведомленности. Politico отмечает, что поэтому реальные знания европейцев об институтах ЕС могут быть даже ниже, чем показывают прямые ответы.

Public First опросила с 13 по 15 сентября более 2 тыс. взрослых в каждой из трех стран — Франции, Германии и Испании. Результаты взвешивали по возрасту, полу, региону и образованию. Погрешность составляет около двух процентных пунктов.

Опрос появился за несколько часов до выступления фон дер Ляйен в Европарламенте. Она возглавляет Еврокомиссию с 2019 года и в 2024-м была избрана на второй срок, который продлится до 2029 года.