Планы Евросоюза по снижению зависимости от российских нефти и газа «в значительной степени застопорились» из-за отсутствия интереса у стран-членов. Такой вывод сделала Европейская счетная палата (ЕСП), пишет The Brussels Times.

Аудиторы оценили ход реализации программы REPowerEU, целью которой было заменить российское ископаемое топливо на экологически чистую энергию и диверсифицировать поставки. Проверяющие пришли к выводу, что с 2022 года большинство стран ЕС так и не предприняли никаких конкретных действий и не поставили целей.

«Спустя четыре года после запуска программа REPowerEU застопорилась, несмотря на выделение нескольких сотен миллиардов евро», — заявил латвийский экономист, член ЕСП Михаилс Козловс.

Евросоюз выделил на программу REPowerEU €300 млрд, однако эти средства осваиваются очень медленно. По данным палаты, государства ЕС пустили в дело лишь пятую часть (меньше 20%) этих денег — €54,3 млрд.

Согласно докладу аудиторов, импорт нефти и газа из России в ЕС снизился более чем в четыре раза — с 153,2 млн кубометров в 2021 году до 37,8 млн кубометров в 2026-м. Однако это падение мало связано с программой REPowerEU, отмечается в докладе. В основном причинами стали другие факторы, такие как мягкие зимы и экономия из-за высоких цен на энергоносители.

Бельгия, наоборот, только нарастила импорт российского топлива, а в июле и вовсе «полностью зависела от импорта российского СПГ [сжиженного природного газа], поскольку война в Иране вызвала серьезные перебои в поставках», говорится в публикации.

Там отмечается, что значительная часть этого СПГ затем поступает по трубопроводам из Бельгии в другие страны Европы.

Одновременно в США стало известно, что крупная лоббистская компания Qorvis предлагала администрации президента Дональда Трампа ослабить некоторые санкции против России и Ирана, чтобы стабилизировать топливный рынок. Это было в начале марта, когда война США с Ираном взвинтила цены на нефть выше $100 за баррель, рассказали источники Bloomberg.

Вскоре после этого американский Минфин временно разрешил продавать и покупать российскую и иранскую нефть с танкеров, которые уже находились в море. Остается неясным, насколько повлияли на это переговоры Qorvis с чиновниками, пишет издание.

«Вызывает разочарование тот факт, что администрация [Трампа] предоставила России и Ирану огромные выгоды, ничего не получив взамен», — прокомментировал это бывший координатор санкций в Госдепартаменте Джим О’Брайен.

По словам источников Bloomberg, представители Qorvis регулярно встречались с чиновниками Минфина и Госдепартамента США в стремлении повлиять на политику. Западные чиновники обвиняют фирму в работе на крупных нефтяных магнатов, находящихся под санкциями.

Сама компания отрицает какие-либо рабочие связи с подсанкционными лицами и их деньгами.

В июле президент России Владимир Путин заявил, что Запад «ставит мировые рекорды <…> и по числу так называемых санкций, и по их бесполезности».