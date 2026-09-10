В Бундестаге 9 сентября прошли первые после летних каникул бюджетные дебаты, которые быстро переросли в спор о запрете партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Воодушевленная победой на выборах в Саксонии-Анхальт, АдГ потребовала радикальных перемен во всей стране и обвинила правительство канцлера Фридриха Мерца в умышленном развале экономики. В ответ представители «Зеленых» призвали депутатов немедленно запустить процедуру проверки для запрета партии.

Депутат Бундестага от АдГ, член комитета по экономике Мальте Кауфманн в программе «Большой Ньюзток» прокомментировал инцидент в аэропорту Лейпцига, произошедший 4 августа. По его словам, депутатам от АдГ сложно судить о произошедшем, поскольку у партии нет доступа к информации профильных комитетов.

«Нам трудно судить об этом, поскольку нас попросту не допускают в соответствующие профильные комитеты, где можно получить такую информацию. Например, нас нет в комитете по контролю за деятельностью спецслужб. Поэтому к заявлениям правительства на этот счет приходится относиться с большой осторожностью. Мы просто ничего не знаем, ведь нам, вопреки нашему депутатскому статусу, не предоставляют должных сведений. И это само по себе скверный сигнал», — сказал Кауфманн.

При этом он подчеркнул, что в АдГ обеспокоены любыми атаками на немецкую инфраструктуру — будь то «Северные потоки», подводные кабели в Балтийском море или беспилотники.

В ночь на 5 августа в зоне безопасности аэропорта Лейпциг/Галле между украинскими грузовыми самолетами был обнаружен беспилотник со взрывчаткой; детонатор не сработал. 1 сентября главы МИД и МВД Германии возложили ответственность за попытку диверсии на российскую спецслужбу, назвав произошедшее «гибридной атакой». По данным немецких СМИ, среди подозреваемых — уроженец России с латвийским паспортом и гражданин Белоруссии с российским паспортом. Германия объявила о закрытии генконсульства России в Бонне и «Русского дома» в Берлине к 18 сентября. Россия в ответ прекратила согласие на работу генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге и предписала закрыть отделения Института Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Глава МИД России Сергей Лавров назвал обвинения Германии домыслами

«В таких вопросах необходимо выстраивать надежную систему защиты и жестко пресекать подобное. Но имеет ли к этому прямое отношение Россия, судить сложно», — добавил депутат.

На выборах в ландтаг 6 сентября АдГ набрала 43,8% и получила 39 из 83 мест — лучший результат партии за всю ее историю. ХДС канцлера Мерца заняла второе место с 17,2%, СДПГ, «Зеленые» и «Левые» получили по 8—9%, Союз Сары Вагенкнехт — 5,3%.

Проигравший премьер земли от ХДС Свен Шульце заявил, что право формировать правительство переходит к АдГ, но партия не располагает большинством, а остальные фракции отказались с ней сотрудничать. Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла после победы заявил, что партия будет добиваться от Берлина восстановления отношений с Россией и пересмотра санкционной политики.