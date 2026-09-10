Ближайшие советники предупредили президента США Дональда Трампа, что конфликт с Ираном может затянуться до истечения срока полномочий главы Белого дома в 2029 году. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников. Сам Трамп заявил, что ожидает окончания войны после ноябрьских выборов в конгресс.

По данным WSJ, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники обсуждали иранский кризис с Трампом в Овальном кабинете и Ситуационной комнате Белого дома. Речь шла о том, что Тегеран может сопротивляться давлению Вашингтона и морской блокаде вплоть до инаугурации следующего президента США.

Советники Трампа опасаются, что длительный конфликт истощит американские военные ресурсы и создаст долгосрочные сбои в мировых поставках нефти накануне президентских выборов 2028 года.

Закрытые обсуждения в Белом доме состоялись после того, как Трамп заявил журналистам, что война с Ираном закончится сразу после промежуточных выборов в конгресс в ноябре, поскольку Тегеран якобы «не сможет продержаться дольше».

В Иране заявили о готовности к эскалации конфликта, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Исламской Республики. По его словам, у лидеров Ирана нет иного выбора, поскольку они рассматривают противостояние с США как экзистенциальную угрозу.

Источник агентства добавил, что Иран восстанавливает свой военный потенциал и располагает достаточным количеством ракет.

Ранее о готовности Тегерана продолжать войну еще как минимум три года заявил советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Мохаммад Реза Нагди. Он отметил, что США не удалось добиться смены власти в Иране и распада страны, поэтому Тегеран уже одержал безусловную победу.