Иран готов затянуть войну с США еще как минимум на три года — до конца президентского срока Дональда Трампа. Об этом заявил в интервью американской телекомпании PBS советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Мохаммад Реза Нагди.

Согласно его рассуждению, Тегеран уже одержал безусловную победу, поскольку Вашингтон не достиг своих главных целей. Как утверждает генерал, это «свержение руководства и распад Ирана».

Однако Иран тоже еще не достиг своей конечной цели, подчеркнул он. Как пояснил Нагди, раньше вооруженные силы страны никогда не участвовали в настоящей войне с Америкой, а за последние пять месяцев научились воевать с ней.

«Мы также увидели, что американская армия слабее, чем мы предполагали», — сказал военачальник.

По его словам, теперь Тегеран хочет достичь уверенного сдерживания, и один из способов — это затянуть войну до конца срока президента Дональда Трампа. Если американские силы будут доведены до истощения, то больше никто не осмелится атаковать Иран, потому что за это придется дорого заплатить, заключил Нагди.

На вопрос о том, стремится ли Иран уничтожить США, учитывая популярный в стране лозунг «Смерть Америке!», генерал ответил, что вражды с народом Америки у иранцев нет, а лозунг означает «смерть американскому руководству».

США начали совместную с Израилем военную операцию против Ирана в феврале нынешнего года. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривал окончание боевых действий. Вскоре перемирие было сорвано и с тех пор долговременного соглашения нет.

10 августа Трамп обвинил иранские власти в «коварстве» и заявил, что дальше он может просто оставить все как есть и наблюдать, как они потерпят экономический крах, или ударить по ним «очень, очень сильно».

«Экономически они раздавлены. Они не могут брать кредиты. Мы контролируем их деньги, все, что у них есть, а это очень много. У них было много денег, и мы полностью их контролируем. Я их банкир», — сказал американский президент (цитата по Reuters).

Второй и, по законам США, последний срок Трампа заканчивается в январе 2029 года.