Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа на протяжении всего 2026 года колеблется в такт с изменениями в ситуации с Ираном. Об этом пишет издание Newsweek, проанализировав данные опросов и хронологию событий вокруг перемирия.

Каждый срыв перемирия в текущем году обрушивал рейтинг Трампа, а каждый раз, когда оно сохранялось, его показатели снова поднимались. Согласно данным усредненного рейтинга, публикуемого бюллетенем Нейта Сильвера, эти колебания почти точно совпадали со статусом прекращения огня с момента начала войны в феврале.

На саммите НАТО в Анкаре Трамп заявил, что считает перемирие разорванным после того, как Иран атаковал три коммерческих судна в Ормузском проливе, а США нанесли ответные удары.

«Насколько я понимаю, это просто пустая трата времени», — сказал он журналистам.

Вскоре после этого американские военные нанесли еще один раунд ударов по Ирану, что фактически ознаменовало конец перемирия.

Средний показатель одобрения на вечер среды, 8 июля, еще не отразил реакции на заявление Трампа в Анкаре, составив 43,1% (при 52,7% неодобрения). С начала июля оба показателя стабилизировались, поскольку меморандум о взаимопонимании, подписанный 17 июня, казалось, соблюдался.

Эта умеренная стабильность установилась после более сложного периода в конце июня, когда нарушения перемирия были частыми, а рейтинг неодобрения президента США вырос до 54,4%, приблизившись к худшим показателям с начала войны.

До этого срыва у Трампа были одни из лучших цифр с февраля: 16 июня одобрение достигло 43%, а неодобрение упало до 52% после достижения предварительной договоренности о продлении перемирия и открытии пролива.

В мае рейтинг также восстанавливался, поднявшись до 43,3% на фоне сообщений о приближении к более широкому мирному соглашению.

Майский подъем последовал за резким падением в начале месяца, когда иранские атаки на ОАЭ 4 мая обрушили рейтинг одобрения Трама на уровень 41,9% — почти до минимума первых дней войны.

Наивысшей точки в этом году Трамп достиг 20 апреля, когда одобрение поднялось до 44,4% после бессрочного продления перемирия.

Исходной точкой стал февраль, когда рейтинг одобрения упал до годового минимума в 41,6% 26 февраля — за два дня до гибели иранского лидера Али Хаменеи в результате совместных ударов США и Израиля, а неодобрение достигло максимальных 55,4%.

В начале года, 3 января, рейтинг Трампа временно повысился после захвата американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе, однако затем его показатели снова начали снижаться.

Новый обмен ударами вызвал опасения, что война в Иране может возобновиться, а заявление Трампа о том, что соглашение «закончилось», создало новую неопределенность, хотя он допустил возможность продолжения переговоров. Цены на нефть резко выросли, отражая страхи, что возобновление боевых действий может нарушить поставки через Ормузский пролив.

«Эти комментарии являются не признаком силы, а признанием провала политики США в отношении Ирана», — написал в соцсети X заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

Трамп ранее угрожал захватить иранский остров Харг, через который проходит около 90% экспорта иранской нефти.

Новые атаки на суда могут отражать раскол внутри иранского руководства между сторонниками жесткой линии и прагматиками, выступающими за прочный мир. Формальные переговоры должны были начаться после похорон Хаменеи, которые прошли в четверг, и сосредоточиться на наиболее сложных вопросах, включая полное открытие пролива и сокращение ядерной программы.

Прекращение огня в этом году неоднократно оказывалось под угрозой. 17 июня Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали 14-пунктный меморандум. Но уже 19 июня возобновление боев между Израилем и «Хезболлой» создало первую проблему, а 20 июня Тегеран обвинил Вашингтон в недобросовестности. С тех пор стороны, несмотря на декларируемые конструктивные намерения, регулярно срывают договоренности.