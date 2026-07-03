Иностранные делегации съезжаются в Тегеран, где в пятницу, 3 июля, пройдет международная церемония в память о верховном лидере Ирана Али Хаменеи. О том, что тело аятоллы, который был убит 28 февраля 2026 года в результате авиаудара Израиля при поддержке США, спустя четыре месяца не предано земле, многие не подозревали — пока иранские власти не анонсировали самые масштабные в истории страны госпохороны.

Прощание с рахбаром будет проходить с 4 по 8 июля в нескольких городах в Иране и Ираке, где находятся главные святыни шиитов, а само погребение назначено на 9 июля в его родном Мешхеде. Почему Иран не спешил с похоронами и как удалось сохранить останки аятоллы, кто из мировых лидеров посетит церемонию и появится ли на ней сын и преемник покойного Моджтаба Хаменеи — в материале RTVI.

Делегации из 90 стран: кто приедет попрощаться

Как объявил замминистра внутренних дел Ирана и глава штаба по организации похорон Али Акбар Пурджамшидиан, 3 июля в Тегеране начнется церемония с участием иностранных лидеров, официальных и духовных лиц. Она пройдет в молельном комплексе Мосалла имени лидера Исламской революции аятоллы Рухоллы Хомейни — именно в этой мечети проходят государственные траурные церемонии.

В Тегеране утверждают, что готовность присутствовать выразили делегации из более чем 30 стран и религиозные деятели — из более 90.

Как отмечает Fox News, похоронные церемонии посетят президент Ирака Низар Амиди и премьер-министр Али аль-Зейди. Эта страна также примет у себя траурные мероприятия. На один день — 8 июля — тело Хаменеи доставят в иракские города Наджаф и Кербелу.

«Это событие позиционируется как шиитская религиозная церемония, но оно ставит правительство в Багдаде в деликатное политическое и дипломатическое положение», — признает арабоязычный телеканал Alhurra.

Дело в том, что на середину июля намечен первый визит премьера в США — страну, которая присоединилась к войне против Ирана и при участии которой Али Хаменеи был убит. Источники в канцелярии аль-Зейди полагают, что иранские власти специально устраивают похороны за несколько дней до поездки, чтобы «создать неловкость для нового иракского правительства и показать, что Ирак по-прежнему остается в сфере влияния Ирана».

Телеканал напоминает, что аль-Зейди вступил в должность совсем недавно, в мае, на фоне напряженных переговоров между шиитскими и суннитскими политическими партиями Ирака. И теперь перед новым иракским правительством стоит задача «организовать это мероприятие, не нарушив при этом свою политику сбалансированных отношений как с Тегераном, так и с Вашингтоном».

Подтвердилось участие в церемонии в Иране президента Грузии Михаила Кавелашвили, президента Таджикистана Эмомали Рахмона и премьер-министра граничащей с Ираном Армении Никола Пашиняна. «Да, завтра поеду и завтра же вернусь. Естественно, предусмотрены контакты с руководством Ирана», — сообщил накануне сам Пашинян.

Еще одна соседняя республика Южного Кавказа — Азербайджан, где большинство населения к тому же относится к шиитской ветви ислама, отправляет на церемонию прощания делегацию, в которую войдут председатель Милли Меджлиса (парламента) Сахиба Гафарова, вице-премьер Шахин Мустафаев, глава Нахичеванской автономной республики Джаббар Мусаев и другие официальные лица.

От Пакистана — страны с крупнейшей шиитской диаспорой после Ирана — в Тегеран отправляется лично премьер-министр Шехбаз Шариф, который выступал главным посредником между Тегераном и Вашингтоном.

По данным Fox News, президент Ирана Масуд Пезешкиан лично пригласил и премьер-министра Индии Нарендру Моди, однако Нью-Дели «направит делегацию более низкого уровня». По данным иранских СМИ, в нее войдут замминистра иностранных дел Пабитра Маргарита и губернатор штата Бихар Сайед Ата Хаснайн.

От Китая будет заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (вице-спикер парламента КНР) Хэ Вэй.

В Тегеране ждут делегации из Катара, Ливана, Сирии, Венесуэлы, Беларуси, КНДР. Также ожидаются представители ХАМАС, «Хезболлы», йеменских хуситов и иракских шиитских ополчений.

Россию на церемонии в Тегеране будет представлять заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев — это официально подтвердили в его секретариате и в Кремле. Первым же об этом рассказал агентству ISNA посол Ирана в Москве Джалили. По его данным, в Иран на похоронную церемонию также отправятся делегации российского МИД, Русской православной церкви и представители мусульманского духовенства — муфтии-сунниты и шиитские богословы.

Как узнал RTVI, делегацию РПЦ возглавит епископ Бишкекский и Кыргызстанский Савватий.

Официальный представитель иранского МИД Ирана Исмаил Багаи объявил, что на похороны не пригласили страны, поддержавшие военную операцию против Тегерана.

По его словам, лидеры Европейского союза «не будут иметь чести» присутствовать, поскольку они не осудили удар, в результате которого был убит Хаменеи. Великобритания, Канада и Австралия тоже не были приглашены (как и, разумеется, США и Израиль).

Тем временем высокопоставленный иранский военный чиновник — командующий Центральным штабом иранской полиции «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдоллахи — предостерег американцев и израильтян от атак на похоронные церемонии, пригрозив «жесткими ответами сынов иранской нации».

В ожидании сына: покажется ли новый аятолла

Одна из главных интриг предстоящих похорон — появится ли на публике сын и преемник убитого 56-летний Моджтаба Хаменеи. Он был избран новым верховным лидером Ирана 8 марта, но с тех пор ни разу не появлялся на публике.

Были сообщения, что он тоже был тяжело ранен вместе с отцом, потерял ногу или даже обе конечности и находился в коме. Ходили слухи, что его вывезли на лечение за рубеж, например — в Россию.

В конце марта посол России в Иране Алексей Дедов сообщил RTVI, что Моджтаба Хаменеи находится на территории Исламской республики, но не показывается на публике из соображений безопасности.

Посол Пакистана в России Файсал Ниаз Тирмизи в специальном интервью RTVI подтвердил, что Хаменеи-младший получил ранения, однако, по данным Исламабада, сейчас он «идет на поправку».

«Если Моджтаба Хаменеи жив и активен, он будет в числе наиболее важных целей Израиля. Любое крупное публичное выступление может представлять значительную угрозу его безопасности», — признает Iran International, телеканал на фарси с главным офисом в Лондоне.

«Не погребен, не передан в дар и под залог»: что с телом Хаменеи

Промедление с похоронами рахбара породило множество домыслов — например, о том, что он уже был тайно погребен в мавзолее Фатимы Масуме (дочери одного из 12 имамов, которая почитается как святая) в Куме — одном из главных священных для шиитов городов Ирана. Так что комитету, который курирует государственные церемонии прощания и похорон в начале июля пришлось выступить с опровержением.

«Распространяющиеся в интернете слухи о том, что тело погибшего <…> было предано земле в мавзолее в Куме, являются абсолютно ложными и безосновательными», — заявил пресс-секретарь ведомства Иман Аттарзаде

По его словам, останки «находятся под строгой охраной с соблюдением всех религиозных и правовых протоколов».

«Впервые мы заявляем, что священные останки нашего мученика-имама и членов его семьи не были ни захоронены, ни погребены, ни переданы в дар или помещены под залог», — заверил представитель учреждения.

Iran International напоминает, что спустя сто с лишним дней человек, который руководил страной более трех десятилетий, оставался непогребенным.

«Задержка стала одним из самых необычных и политически чувствительных моментов послевоенного переходного периода в Иране. Хотя высокопоставленные военачальники и чиновники, погибшие в этом конфликте, уже похоронены. Длительная задержка неуместна в шиитской религиозной традиции, которая, как правило, выступает за скорейшее захоронение умерших», — отмечал телеканал.

Кроме того, это «подогрело слухи о состоянии останков Хаменеи». В СМИ появлялись утечки, что тела других иранцев, погибших вместе с Али Хаменеи, «получили значительные повреждения», и их останки были обнаружены только спустя несколько недель и опознаны с помощью ДНК-тестирования.

Как предположил в беседе с телеканалом Fox News эксперт по борьбе с терроризмом из Университета Джорджа Вашингтона Мохаммед Омар, скорее всего, останки Али Хаменеи удалось сохранить, но вряд ли они будут выставлены напоказ открыто.

«Возможно, для предъявления осталось очень мало. Почти наверняка используется хранение в холодильной камере, а не бальзамирование, поскольку ислам запрещает химическое бальзамирование», — пояснил Мохаммед Омар.

По его словам, «шиитское право допускает отложенное захоронение и сохранение [тела] в холоде в исключительных случаях, а получить разрешение от духовенства в отношении верховного лидера несложно».

«В иранских судебно-медицинских моргах тела и так хранятся месяцами, так что четыре месяца в морозильной камере — не что-то из ряда вон выходящее», — заключил собеседник Fox News.

Пять городов за шесть дней: график и организация похорон

Как отмечают СМИ, иранские власти, вероятнее всего, воспользовались окошком в хрупком перемирии, которого удалось достичь с США, чтобы, наконец, предать земле аятоллу. Похороны обещают стать беспрецедентными — как и сама ликвидация рахбара.

Как сообщает из Тегерана корреспондент агентства Anadolu, во дворе мечети Мосалла (главное место для государственных траурных церемоний) установили большую платформу, где выставят гробы Али Хаменеи и всех, кто погиб в результате той атаки.

Территория вокруг платформы была окружена бетонными блоками, а доступ на территорию строго ограничен. Во дворе мечети установлена ​​система охлаждения — в Тегеране ожидается +45С.

В пятницу здесь пройдет международная мемориальная церемония, ради которой и приехали главы государств, высокопоставленные чиновники и религиозные лидеры.

Основные мероприятия рассчитаны на следующие шесть дней. В субботу, 4 июля, в той же мечети Мосалла с 6 утра начнутся «публичные похоронные церемонии» — предусмотрены «минута молчания и выражение соболезнований». В воскресенье продолжится «прощание со священным телом».

На понедельник, 6 июля, в Тегеране запланировано траурное шествие — оно растянется примерно на десять километров от площади имама Хосейна до площади Азади (Свободы).

За логистику отвечает ополчение «Басидж», за «контроль над толпой» — непосредственно Корпус стражей Исламской революции.

В одном только Тегеране ожидается до 20 миллионов скорбящих, около 35 миллионов — по всей стране.

«Эти цифры, которые приводит режим, — не просто логистические данные. Это послание. Тегеран тратит все свои ресурсы на демонстрацию преемственности и силы, поскольку после войны и то и другое оказалось под вопросом», — отмечает доктор Мохаммед Омар.

7 июля похоронная процессия переместится в город Кум — один из главных религиозных и культурных центров Исламской республики, а 8 июля гроб с телом Хаменеи перевезут в Ирак: он побывает в Наджафе и Кербеле — городах с важнейшими для шиитов святынями. Также не исключено, что церемония затронет и иракскую столицу — Багдад.

Наконец, 9 июля, в четверг, верховного лидера Ирана похоронят в мавзолее Имама Резы в Мешхеде — городе, где в 1939 году родился будущий аятолла.