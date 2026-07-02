Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев действительно поедет на прощание с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, о чем ранее рассказал посол Ирана в России Казем Джалали.

«Да, это действительно так. Дмитрий Анатольевич будет на церемонии прощания», — сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

В секретариате заместителя председателя Совета безопасности России также подтвердили RTVI, что Дмитрий Медведев посетит Иран для участия в траурной церемонии.

«Дмитрий Медведев направится в Иран, где примет участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи», — рассказал RTVI помощник заместителя председателя Совета безопасности России Олег Осипов.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил иранскому агентству ISNA, что в похоронной церемонии в Тегеране примут участие заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, делегация российского МИД, представители РПЦ, суннитские муфтии и шиитские богословы.

Также RTVI узнал, кто поедет на похороны от РПЦ. В Отделе внешних церковных связей рассказали, что делегацию возглавит епископ Бишкекский и Кыргызстанский Савватий.