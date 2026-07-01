В Русской православной церкви подтвердили участие в траурной церемонии похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Как рассказали RTVI в Отделе внешних церковных связей РПЦ, делегацию возглавит епископ Бишкекский и Кыргызстанский Савватий.

«Насколько известно, делегацию возглавит епископ Бишкекский и Кыргызстанский Савватий», — рассказали RTVI в ОВЦС РПЦ.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил иранскому агентству ISNA, что в похоронной церемонии в Тегеране примут участие заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, делегация российского МИД, представители РПЦ, суннитских муфтиев и шиитских богословов.

Похороны верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который был убит 28 февраля 2026 года в результате авиаудара Израиля при поддержке США, пройдут с 4 по 9 июля. Как ожидается, это будут самые масштабные государственные похороны в истории Исламской республики. По разным данным, на них ожидаются представители от 30 до 90 стран.

Епископ Бишкекский и Кыргызстанский Савватий (Сергей Николаевич Загребельный) является правящим архиереем Бишкекской епархии с мая 2022 года, сообщается на сайте Московского патриархата. С апреля 2021 года был председателем Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными Силами и правоохранительными органами.