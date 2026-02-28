К вечеру 28 февраля, когда США и Израиль начали атаку против Ирана, появились первые сообщения о том, что верховный лидер (рахбар) Исламской республики 86-летний Али Хаменеи мог быть убит. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о «множестве признаков» того, что Хаменеи нет в живых, затем некий израильский чиновник сообщил, что его тело извлечено из-под завалов — видимо, обломков резиденции, кадры разрушений которой облетели весь мир. Впрочем, никаких официальных подтверждений этому пока не было. Тем не менее RTVI напоминает, что предусмотрено на случай смерти первого лица Ирана.

Кто выбирает главного аятоллу

Еще в июне 2025 года газета The New York Times утверждала, что скрывающийся в бункере рахбар выбрал трех потенциальных преемников — клерикалов, чьи имена держатся в тайне. При этом его влиятельный сын Моджтаба Хаменеи в число кандидатов якобы не входит.

На духовного лидера Ирана замыкается теократический режим Исламской республики, так что для этого режима его выборы имеют основополагающее значение. Однако последний раз это происходило 30 лет назад, и совсем при других обстоятельствах. Как признают иранисты, процесс преемственности, с одной стороны, не имеет строго канона, а с другой — мог видоизмениться.

Однако установленная процедура все же существует.

За выбор верховного лидера Исламской республики отвечает специальный орган — Совет экспертов. В него входят 88 высокопоставленных исламских богословов (муджтахидов), их тоже избирают — это происходит каждые восемь лет. Перед голосованием кандидатов тщательно проверяет Совет стражей конституции, а его члены, в свою очередь, отбираются лично верховным лидером.

Последние выборы в Совет экспертов прошли совсем недавно — в 2024 году. В результате его возглавил 93-летний аятолла Мохаммад-Али Мовахеди Кермани. Большинство в Совете получили так называемые принципалисты, отстаивающие фундаментальные установки Исламской революции 1979 года.

Что гласит конституция

Согласно статье 111 конституции Ирана, в случае смерти, отставки или отстранения от должности верховного лидера эксперты должны в кратчайшие сроки назначить на его место нового человека.

Там перечислены и требования к верховному лидеру Исламской республики. Согласно статье 109, он должен:

обладать квалификацией для вынесения религиозных постановлений (фетв);

быть в должной мере «справедливым и благочестивым» для того, чтобы руководить мусульманской (шиитской) общиной (уммой);

обладать надлежащей политической и социальной «проницательностью», изобретательностью, смелостью, управленческими и лидерскими способностями.

Если этим требованиям соответствуют сразу несколько кандидатов, то предпочтение отдается тому, кто имеет более глубокие познания в юриспруденции (фикхе) и в политике.

Сценарии на случай смерти рахбара

Как признает профессор политологии университета Теннесси Саид Голкар, нет четкого алгоритма, как именно Совет экспертов будет выбирать нового верховного лидера.

Если Хаменеи определился с преемником еще при жизни, это чревато подспудной борьбой за власть, как произошло в случае с аятоллой Хосейном-Али Монтазери в 1980-х. Тогда именно он, а вовсе не Хаменеи изначально считался официальным преемником лидера Исламской революции Рухоллы Хомейни. Правда, из-за критики в адрес властей кандидат впал в немилость.

В своей статье «Иран после Хаменеи: перспективы политических перемен» Саид Голкар дает несколько сценариев после смерти Хаменеи:

Введение временного управления. Согласно статье 111 конституции, на время, пока Совет экспертов выбирает нового верховного лидера, его обязанности на себя берет временный руководящий совет. В него входят президент, глава судебной власти и один из авторитетных богословов (факихов), избираемый Советом целесообразности.

Сохранение статуса-кво. Совет экспертов выбирает кандидата, которого безоговорочно поддержит как окружение Хаменеи, так и Корпус стражей Исламской революции (КСИР). В этом случае Али Хаменеи должен успеть выбрать преемника до своей смерти.

Превращение в военную бюрократию. Решающее влияние на Совета экспертов окажет Корпус стражей Исламской революции — один из столпов режима. Не исключено, что КСИР и технократы-прагматики из рядов духовенства заключат соглашение и преобразуют Иран в военную бюрократию.

Торжество прагматиков. Именно технократы повлияют на Совет экспертов с тем, чтобы те избрали представителя умеренных взглядов, близкого к государственной бюрократии.

Ранее представитель администрации Дональда Трампа в беседе с Axios признал, что Али Хаменеи — «это аятолла, которого вы знаете, против аятоллы, которого вы не знаете». Поэтому считалось, что Трамп не будет заинтересован в ликвидации первого лица Исламской республики.