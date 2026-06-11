Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые с 2023 года повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов: ставка по депозитным операциям увеличена до 2,25%, ставка по основным операциям рефинансирования — до 2,4%, ставка по маржинальным кредитам — до 2,65%. Об этом говорится в релизе на сайте регулятора.

Банк пояснил, что строит денежно-кредитную политику таким образом, чтобы в среднесрочной перспективе инфляция стабилизировалась на целевом уровне в 2%.

«Война на Ближнем Востоке создает инфляционное давление, и решение о повышении ставок является здравым с учетом сценариев того, как может развиваться шок и влиять на среднесрочные перспективы еврозоны», — говорится в решении.

Согласно базовому прогнозу, в странах еврозоны общий уровень инфляции в 2026 году не должен превысить 3%, в 2027 году — 2,3%. Однако из-за более резкого роста цен на энергоносители прогноз по инфляции был пересмотрен вверх, а прогноз экономического роста — вниз.

«Перспективы остаются неопределенными, с рисками повышения инфляции и рисками снижения экономического роста», — сказано в сообщении ЕЦБ.

Вместе с тем ЕЦБ дал понять, что, по его оценке, инфляция может вернуться к целевому уровню во второй половине 2027 года, уточняет Bloomberg.

В долгосрочной перспективе оценка влияния войны с Ираном на экономику будет зависеть от того, насколько интенсивным и продолжительным будет энергетический шок и насколько масштабными окажутся вторичные и косвенные последствия.

Как говорится в отдельном материале Bloomberg, повышение ставок было ожидаемым — экономисты и инвесторы предсказывали его еще в сентябре прошлого года. Однако ЕЦБ проявлял осторожность, повторяя, что не будет объявлять о будущих решениях заранее.

В предыдущий раз ставки в еврозоне были повышены, также на 25 базисных пунктов, в сентябре 2023 года. Тогда депозитная ставка ЕЦБ достигла 4%, ставка рефинансирования составила 4,5%, а маржинальная кредитная ставка — 4,75%.

Затем регулятор постепенно смягчал денежно-кредитную политику. С июня 2025 года депозитная ставка удерживалась на уровне 2%.