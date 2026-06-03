Инфляция в еврозоне в мае достигла 3,2% в годовом выражении, следует из предварительной оценки Eurostat. Это максимальный показатель с сентября 2023 года.

Разгон инфляции усиливает аргументы в пользу повышения процентных ставок Европейского центрального банка (ЕЦБ) впервые за почти три года, отмечает Financial Times. Май стал третьим месяцем подряд, когда инфляция в еврозоне превышает целевой ориентир регулятора в 2%.

На фоне продолжающейся неопределенности вокруг конфликта на Ближнем Востоке сильнее всего растут в цене энергоносители, в мае они подорожали на 10,9% год к году. В то же время инфляция в секторе услуг ускорилась до 3,5%.

Аналитик Pantheon Macroeconomics Клаус Вистесен заявил FT, что данные Eurostat «с лихвой обоснуют» необходимость повышения ставки ЕЦБ на четверть пункта на следующей неделе. Рынки уже закладывают такой сценарий.

Темпы инфляции растут также в США. По итогам апреля они составили 3,8%, что стало максимальным показателем почти за три года.