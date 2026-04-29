Рост цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке подтолкнул инфляцию в Германии и Испании до многолетних максимумов, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на опубликованные 29 апреля данные национальных статслужб.

В Германии потребительские цены в годовом выражении выросли на 2,9% — это самый высокий показатель с января 2024 года и ускорение с февральских 2,8%. В Испании инфляция достигла 3,5%, что является максимумом с июня прошлого года.

Энергоносители подорожали в ФРГ на 10,1% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее — это самый сильный скачок с февраля 2023 года, когда крупнейшая экономика Европы только начинала отказываться от российского газа.

Brent сейчас снова торгуется выше $110 за баррель, поскольку переговоры США с Ираном зашли в тупик, а сохраняется неопределенность вокруг открытия Ормузского пролива, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти. Индикатор экономических настроений Европейской комиссии в апреле опустился до минимума с ноября 2020 года.

«Нет легкого пути, чтобы вернуться туда, где мы были до этого конфликта», — заявила на прошлой неделе глава ЕЦБ Кристин Лагард, добавив, что домохозяйства и компании только что пережили мощный инфляционный шок и теперь могут острее реагировать на рост издержек, так как «мышечная память свежа».

По оценкам европейского Центробанка, рост цен на нефть на 14% может увеличить инфляцию на 0,5 процентного пункта. Прогноз ЕЦБ предполагает среднегодовую инфляцию в еврозоне на уровне 2,6% в 2026 году против 2,1% годом ранее, тогда как экономисты предупреждают: если конфликт затянется, потребительские цены могут достичь пика в 4,8% в 2027 году.