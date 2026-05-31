Министерство внутренней безопасности (МВБ) США разъяснило спорное требование к соискателям грин-карт, заверив, что оно не скажется на высококвалифицированных специалистах. Об этом сообщает Bloomberg.

По оценке агентства, своим заявлением ведомство пытается успокоить работодателей и иммигрантов, которые обеспокоены тем, что обновленные правила получения постоянного вида на жительство могут стать средством отсеивания большинства претендентов.

Речь идет о требовании, обнародованном на прошлой неделе: большинство лиц, желающих получить грин-карту, теперь должны подавать заявления за пределами США. Представитель Службы гражданства и иммиграции (USCIS) пояснил, что иммигранты «должны вернуться в свою страну для подачи заявления, за исключением исключительных обстоятельств».

До этого изменения на протяжении многих лет иммигранты могли подавать заявки на грин-карты, уже приехав в США. По этой схеме часто действовали родственники тех иностранцев, которые уже обосновались в Штатах и могут их приютить на время обработки их запроса.

В новом заявлении МВБ подчеркивается, что обновленные правила «всего лишь повторяют давний закон и политику» и не затронут «постоянных законных резидентов».

Ведомство пообещало, что требование покинуть страну не затронет тех, кто может служить национальным интересам США или приносить экономическую выгоду, и что эта политика не помешает ни одному квалифицированному лицу получить грин-карту.

При этом в министерстве признали, что некоторым заявителям все же придется обращаться в посольства или консульства США за границей.

Иммиграционные адвокаты сообщили, что после объявления USCIS получили множество обеспокоенных звонков от клиентов, опасающихся, что администрация президента США Дональда Трампа таким образом пытается ограничить легальную иммиграцию.

«Это еще один способ попытаться депортировать людей, которых, по моему мнению, депортировать недопустимо. Это еще один способ выгнать людей», — прокомментировала новое правило иммиграционный юрист из Бостона Элизабет Госс.