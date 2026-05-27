Администрация США внесла масштабные изменения в процедуру получения грин-карт. Теперь большинству иностранцев, которые подали заявления на получение вида на жительство, находясь в Штатах, придется покинуть страну и подать документы заново через консульства за рубежом. RTVI рассказывает, что известно о новых правилах.

Что случилось

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) объявила о том, что грин-карты теперь будут выдаваться внутри страны только в «исключительных случаях». Речь может идти о «заявителях, несущих экономическую выгоду или другим образом отвечающих национальным интересам», заявил анонимный источник в USCIS изданию Business Insider. Сотрудники миграционной службы должны будут принимать решение по каждому конкретному случаю в ручном режиме. Об этом сообщается в официальном релизе USCIS.

Как служба будет определять, кто может подать заявку на получение грин-карты, находясь в США, а кто должен для этого находиться за ее пределами, не известно. В ведомстве утверждают, что такой порядок изначально предусмотрен законом.

Новая политика США в отношении выдачи видов на жительство может затронуть более полумиллиона человек, которые ежегодно подают заявки на грин-карты, находясь в стране по временным визам.

Как подать заявление на грин-карту

Заявление на получение грин-карты до настоящего времени можно было подать двумя способами: в консульстве США за границей или в Службу гражданства и иммиграции США внутри страны. Теперь большинство тех, кто подавал заявление в USCIS, проживая в Штатах по временной визе, должны будут выехать из страны и обратиться в консульство за рубежом. Причем процесс рассмотрения такого заявления может занять месяцы или даже годы, и это ощутимо отразится на жизни заявителей.

Кого коснется изменение правил подачи заявления на грин-карту

В пресс-релизе USCIS уточняется, что получить грин-карту внутри США, если человек уже находится в стране по неиммиграционной визе, нельзя. Это относится к студенческим, рабочим и туристическим визам.

Согласно данным Института миграционной политики (Migration Policy Institute), 53% из 783 тыс. получивших грин-карту на территории США были членами семьи граждан страны или тех, у кого уже была грин-карта. 28% получили вид на жительство, имея статус беженца, а еще 15% — через трудоустройство. Таким образом, значительная часть грин-карт выдается людям, которые уже находятся на территории Штатов, через процедуру «изменения статуса».

Иностранцы, находящиеся в США по рабочим визам, которые хотят получить грин-карту, могут оказаться в особенно затруднительной ситуации. Их новые меры коснутся практически наверняка: им придется покинуть страну, оставив свою работу, чтобы подать заявление на ВНЖ из-за границы.

«Это навредит семьям, приведет к сокращению числа врачей, учителей и ученых, а также снизит конкурентоспособность Америки в области искусственного интеллекта», — написал в соцсети X соучредитель Coursera Эндрю Ын.

Для супругов и членов семей граждан США и обладателей грин-карт ситуация также может измениться. Эта категория иностранцев чаще всего использует смену статуса при получении ВНЖ. То же касается женихов и невест граждан США, которые приезжают в страну по визе K-1. Все эти группы людей могут быть вынуждены ожидать решения по грин-картам за рубежом, а это разлучит семьи, пишет Time.

Еще сложнее ситуация обстоит в отношении семей, которые приехали в США из стран, в отношении которых Трамп ввел ограничения на въезд. Если они уедут из страны, вернуться обратно может оказаться практически невозможно.

Иностранцы, находящиеся в США по студенческим визам, должны будут покинуть страну, чтобы подать заявление на грин-карту. Такие правила «игнорируют реалии жизни», считает директор по исследованиям иммиграции Института Катона (Cato Institute) Дэвид Бир. Такие правила исключают случаи, например, когда студенты могут получить предложение о постоянной работе в США.

Хуже всего новые правила отразятся на тех, кто приезжает в США по студенческим визам и по каким-то причинам задерживается в стране дольше установленного срока пребывания. Таким иностранцам будет запрещено повторно въезжать на территорию США.

Зачем США усложняет получение грин-карт

Изменения значительно усложнят процесс получения грин-карты для сотен тысяч людей, которые стремятся получить постоянный вид на жительство в США. Как заявил изданию Time профессор юридической школы Бостонского колледжа Дэниел Канструм, основная цель меморандума USCIS заключается в том, чтобы сократить число одобренных видов на жительство.

«Когда иностранцы подают заявления из своей страны, это снижает необходимость поиска и депортации тех, кто решает уйти в тень и остаться в США нелегально после отказа в предоставлении вида на жительство», — заявил представитель ведомства Зак Калер.

Служба хочет сосредоточиться на выдаче документов тем, у кого «потенциально есть самые веские основания законно оставаться в стране», имея в виду супругов и членов семей граждан США, а также родных тех, у кого уже есть грин-карты.

Дэвид Бир назвал такое решение администрации Трампа расширением практики «тихого отказа» от легальной миграции. Он также отметил, что только за последний год число одобренных грин-карт сократилось вдвое.

«Это снижение произошло в основном из-за того, что заявления не обрабатывались. Теперь в новом меморандуме USCIS подробно изложен план массовых отказов от выдачи грин-карт 1,2 млн заявителей», — уверен он.