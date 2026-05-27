Двое людей, занимающихся правозащитной деятельностью в Европе, подали жалобы друг на друга и публично обменялись обвинениями. Поводом стало дело Максата Дуйсенова — бывшего главного транспортного прокурора Казахстана, которому Германия отказала в экстрадиции на родину.

Кто такой Дуйсенов

В сентябре 2024 года Дуйсенов был объявлен Казахстаном в международный розыск. В том же месяце его задержали в немецком Фюрте по запросу казахстанского бюро Интерпола. Казахстанские власти обвиняют его в коррупции и отмывании денег, добытых преступным путем. Дуйсенов запросил в Германии политическое убежище, был освобожден из тюрьмы и переведен в лагерь для беженцев.

Недавно Генеральная прокуратура Казахстана официально подтвердила, что власти ФРГ отказали в его экстрадиции. «Розыск данного лица не прекращен, уголовное преследование продолжается», — сообщили в ведомстве.

Конфликт вокруг убежища

В интервью, опубликованном на YouTube-канале правозащитной организации Asylum Research & Global Assistance (ARGA)*, Дуйсенов заявил, что в первые дни после ареста к нему на свидание пришла гражданка Казахстана Асель Темирова. По его словам, она представилась сотрудницей международной организации Transparency International* и предложила помочь с получением убежища за 15 тысяч евро.

Дуйсенов утверждает, что часть суммы была передана, но обещанная помощь оказана не была. После предъявленных претензий, по его словам, Темирова публично изменила позицию по его делу — и стала поддерживать точку зрения казахстанских властей о том, что он не может претендовать на статус беженца.

Эти обвинения прозвучали со стороны ARGA*, которая представляет интересы Дуйсенова. Сама Темирова заявила в Facebook**, что обратится в правоохранительные органы Германии с жалобой на клевету, — однако затем удалила публикацию. Версию о незаконном получении денег и ложном представлении своего статуса она публично не опровергла.

Спорный статус Темировой

В публикациях казахстанских СМИ Асель Темирова позиционирует себя как эксперта в области борьбы с коррупцией и представительницу Transparency International*. Основатель ARGA* Сергей Храбрых опубликовал письмо, подписанное Алтынай Мырзабековой — региональным советником Transparency International* по Восточной Европе и Центральной Азии. В письме говорится, что Темирова не является сотрудницей организации и не вправе представлять её интересы или выступать от ее имени.

Кроме того, Темирова ранее заявляла, что вошла в состав казахстанской делегации на 11-й сессии Конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции. Согласно опубликованному списку участников, в официальной делегации Казахстана она не числилась — на конференции она присутствовала как представитель немецкого офиса Transparency International*, принадлежность к которому опровергает упомянутое письмо.

Кто такой Храбрых

Сергей Храбрых, чья организация ARGA* выступает официальным защитником Дуйсенова, сам фигурирует в российском уголовном деле. В 2018 году его компания «Стройресурс» получила 200 млн рублей аванса на рекультивацию мусорного полигона «Солопово» в Подмосковье. Параллельно «Стройресурс» получил 190 млн рублей аванса от Министерства обороны России на ряд объектов. По данным российских СМИ, ни в том, ни в другом случае работы выполнены не были.

«Стройресурс» обанкротился. В декабре 2019 года против Храбрых было возбуждено уголовное дело по статье об особо крупном мошенничестве. Он уехал в Испанию, где был задержан по запросу российского бюро Интерпола. Через несколько месяцев его освободили, не признав доказательства российской прокуратуры достаточными. Храбрых переехал во Францию и получил там политическое убежище.

В 2022 году он основал ARGA* — организацию, которая, по ее описанию, помогает людям в получении политического убежища и защищает от экстрадиции. Издание «Лента.ру» ранее отмечало, что, помимо правозащитной деятельности, организация предлагает услуги VIP-туризма на Лазурном побережье, использует в документах разные адреса регистрации и имеет обороты, которые не покрывают минимальных обязательных расходов на персонал по французскому законодательству.

Взаимные обвинения

В настоящее время обе стороны угрожают друг другу уголовным преследованием в Европе. Роль Храбрых и ARGA* в том, что Германия отказала в экстрадиции Дуйсенова, публично не прояснена. Казахстанская сторона продолжает его розыск и уголовное преследование.

* Организация признана нежелательной в России

** Принадлежит корпорации Meta, деятельность которой по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена