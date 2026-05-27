Российские видеоигры, основанные на былинных сказаниях, легендах о богатырях и славянских богах, вызывают большой интерес у геймеров в странах Азии. Об этом РИА Новости рассказал руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин. По его словам, это открытие стало результатом участия московских разработчиков в отраслевых выставках в Китае, Индонезии, Японии и Индии.

«Искренне считаю видеоигры одним из наиболее универсальных на международном уровне видов контента. Он востребован пользователями разного возраста, разных национальностей и интересов по всему миру. […] Например, для нас по итогам участия в нескольких отраслевых выставках в Китае, Индонезии, Японии, Индии стал настоящим открытием огромный интерес азиатских пользователей к нашим играм на основе славянского фольклора и русской мифологии. Наши былинные сказания, легенды о богатырях и славянских богах очень популярны у геймеров в этих странах», — сказал Фурсин.

Экономический эффект от зарубежной экспансии уже заметен: по итогам участия студий в выставках и бизнес-миссиях, организованных по программе «Московский видеоигровой экспорт», компании заключили экспортные контракты на общую сумму более одного миллиарда рублей.

Фурсин также рассказал о развитии Московского кластера видеоигр и анимации в Сколкове, открытого в конце 2025 года. Сегодня в нем более 50 резидентов. Среди них как небольшие студии, так и крупные игроки. Кластер предлагает инфраструктуру полного цикла: офисы, студию захвата движения, студию звукозаписи, студию фотограмметрии, киберспортивную арену и коворкинг для начинающих разработчиков. Аренда в первый год составляет 1,2 тысячи рублей за квадратный метр в год, что ниже рыночных показателей, а резиденты также могут претендовать на налоговые льготы Фонда «Сколково».

С 2022 по 2024 год число видеоигровых компаний в столице выросло на 33% (до 260 организаций), а их выручка увеличилась с 67 до 104 миллиардов рублей. Доля Москвы в совокупной выручке российских студий приблизилась к 60%.

Помимо видеоигр, Фурсин сообщил о планах модернизации трех театров: Театра Олега Табакова, Театра имени Моссовета и «Прогресс-сцены Армена Джигарханяна» Московского академического театра сатиры. Также этим летом в столице пройдет третий сезон фестиваля «Театральный бульвар» — с 30 мая по 30 августа. В программе: спектакли студентов театральных вузов, негосударственных театров, оперные и балетные постановки, мюзиклы и джазовые концерты. Впервые будут работать передвижная сцена «Дилижанс» и новая локация в Коломенском.

Кроме того, в московском зоопарке откроется новый вольерный комплекс для панды Катюши. Двухуровневое здание площадью более двух тысяч квадратных метров оформят в стилистике сычуаньских лесов — естественной среды обитания бамбуковых медведей.