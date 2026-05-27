Южнокорейские разработчики мессенджера KakaoTalk подали в Роспатент заявку на регистрацию бренда. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Сообщается, что компания Kakao Corp., представители которой оформили заявку, указали такие категории использования бренда, как «программы и приложения», «рекламные услуги», «передача сообщений», а также «услуги социальных сетей».

Издание уточняет со ссылкой на Rusprofile, что KakaoTalk — бесплатное мобильное приложение, предназначенное для обмена сообщениями и звонками. Первый вариант мессенджера вышел в 2010 году. Приложение работает на смартфонах с iOS и Android, а также на персональных компьютерах.

В марте телеграм-канал «Сети и сигналы» сообщил, что KakaoTalk поднялся с 428-го на 2-е место в рейтинге российского сегмента App Store среди соцсетей на фоне ограничения работы мессенджера Telegram.

На фоне роста числа пользователей из других стран представители южнокорейской компании заявили о планах улучшить приложение, добавив поддержку русского и других языков.

В середине апреля «Коммерсантъ» сообщил, что число российских пользователей иностранных мессенджеров выросло почти на 60%. В число лидеров по этому показателю вошли турецкое приложение BiP (+105%, 1,68 млн уникальных пользователей), KakaoTalk (+82%, 436 тыс. пользователей) и китайский мессенджер WeChat (+15%, 1,15 млн пользователей).