Дональд Трамп потребовал, чтобы Саудовская Аравия и Катар немедленно вступили в Авраамские соглашения о нормализации отношений с Израилем — и потянули за собой остальных. В конечном счете президент США рассчитывает, что документ подпишет даже Иран. Заявление прозвучало на фоне переговоров о перемирии с Тегераном.

В понедельник Трамп сообщил в Truth Social, что в выходные провел телефонные переговоры с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна.

Как сообщает The Washington Post, президент прямо указал порядок действий: «Начать следует с немедленного подписания соглашения Саудовской Аравией и Катаром, а затем и всеми остальными. Если они этого не сделают, им не место в этой сделке, поскольку это свидетельствует о недобрых намерениях».

Трамп также не исключил, что к соглашениям в перспективе может присоединиться и сам Иран.

«Если Иран подпишет соглашение со мной, как с президентом Соединенных Штатов Америки, для меня будет честью, если они также станут частью этой беспрецедентной мировой коалиции», — написал Трамп.

Реакция арабских лидеров на требование оказалась красноречивой. По сведениям Axios, на совместном звонке воцарилась тишина — особенно со стороны Саудовской Аравии, Катара и Пакистана. Трамп, по словам американского чиновника, даже пошутил: спросил, остались ли они еще на связи.

В перспективе, если Саудовская Аравия присоединится к Авраамским соглашениям — это кардинально изменит ситуацию и превратит соглашение из регионального в цивилизационный прецедент, так как это страна с крупнейшей нефтяной экономикой региона и хранительница двух главных святынь ислама.

«Абсолютно бессмысленное сотрясание воздуха»

Сценарий, при котором страны Ближнего Востока массово присоединяются к Авраамским соглашениям, малореалистичен в обозримом будущем. Такую оценку дал замдиректора по научной работе Института востоковедения РАН, главный научный сотрудник и заведующий Центром арабских и исламских исследований Василий Кузнецов в интервью RTVI.

По словам эксперта, сами по себе Авраамские соглашения — это система двусторонних договоров между Израилем и рядом государств, предполагающих взаимное дипломатическое признание, установление отношений и последующее заключение конкретных экономических и военных сделок. Причем содержание этих соглашений применительно к ОАЭ, Марокко и Бахрейну — трем странам, с которыми они получили наибольшее развитие, — было разным в каждом случае.

Применительно к странам, которые Трамп назвал потенциальными участниками, Кузнецов последовательно объясняет, почему сам термин «Авраамские соглашения» в данном контексте лишен смысла. Турция признала Израиль еще в 1949 году и не нуждается ни в каком дополнительном признании — тем более что двусторонние отношения после 2023 года последовательно ухудшаются. У Египта с Израилем давно существуют дипломатические отношения, установленные после Кэмп-Дэвида. Пакистан, по мнению эксперта, не пойдет на признание Израиля ни при каких обстоятельствах в обозримом будущем — сторонам просто нечего предложить друг другу. Что касается Ирана, то речь идет о стране, находящейся в состоянии войны с Израилем вот уже три месяца.

«Это абсолютно бессмысленное сотрясание воздуха», — резюмировал Кузнецов.

Отвечая на вопрос о том, воспользовался ли Иран перемирием с США для укрепления своих военных позиций, эксперт ответил утвердительно: «Я бы на их месте использовал, — сказал Кузнецов. — Но точно так же США использовали это время для усиления своих позиций».

Почему Авраамские соглашения называют «сделкой века»

Авраамские соглашения были заключены при посредничестве Трампа осенью—зимой 2020 года. ОАЭ и Бахрейн подписали договоры с Израилем в сентябре того же года, Судан — в октябре, Марокко — в декабре. В ноябре прошлого года к соглашениям присоединился Казахстан, поддерживающий дипломатические отношения с Израилем еще с 1990-х годов.

До этого Израиль за 72 года своего существования добился мирных договоров лишь с двумя арабскими соседями: Египтом — в 1979-м и Иорданией — в 1994-м. Нормализация отношений сразу с несколькими государствами за несколько месяцев стала дипломатическим прорывом, который в Белом доме окрестили «сделкой века».

Название «Авраамские» отсылает к библейскому патриарху Аврааму — общему для иудеев, христиан и мусульман.

Соглашения опровергли устойчивое убеждение арабского мира, что нормализация с Израилем невозможна без предварительного решения палестинского вопроса. Каждая из подписавших стран руководствовалась собственными мотивами. ОАЭ и Бахрейн — соображениями безопасности на фоне иранской угрозы и стремлением укрепить позиции в Вашингтоне, Марокко — американским признанием суверенитета над Западной Сахарой, Судан — исключением из списка спонсоров терроризма и облегчением долгового бремени.

Что получили США и Израиль

Для Израиля соглашения означали торговый бум — товарооборот с ОАЭ в первый год вырос на 483%, стороны подписали соглашение о свободной торговле, а Абу-Даби объявил об инвестициях в десять миллиардов долларов. Страны начали открыто сотрудничать в военной сфере — в 2021 году Израиль, ОАЭ, Бахрейн и США впервые провели совместные военно-морские учения в Красном море.

Для Вашингтона соглашения стали инструментом выстраивания де-факто антииранской коалиции умеренных суннитских государств.

Кто отказался подписывать соглашения

Наследный принц Мухаммед бин Салман еще в ноябре прошлого года на встрече с Трампом в Вашингтоне обозначил условие, что Саудовская Аравия готова присоединиться лишь при наличии «четкого пути» к палестинскому суверенитету.

Пакистан отклонил призыв Трампа открыто, министр обороны страны Ходжа Мухаммад Асиф заявил, что присоединение к соглашениям «противоречит нашим основополагающим идеологиям». Остальные страны — Турция, Египет, Иордания — промолчали, хотя формально некоторые из них уже имеют мирные договоры с Израилем: Египет с 1979 года, Иордания с 1994-го, а Турция признала Израиль еще в 1949-м, хотя затем приостановила торговлю на фоне войны в Газе.

Примечательно, что Израиль, формальный бенефициар расширения соглашений, публично не поддержал инициативу Трампа. Нетаньяху в понедельник объявил об усилении ударов по Ливану, что рискует сорвать перемирие с Тегераном. Иран дал понять, что любая сделка должна включать прекращение огня на ливанском направлении.

«Смена лошади посреди скачек»

Нынешний призыв Трампа аналитики встречают со скептицизмом. Как пояснил Time Уильям Фигероа, доцент Гронингенского университета: «Трамп, по сути, пытается сменить лошадь посреди скачек. Не сумев добиться безоговорочной капитуляции Ирана, он теперь пытается продать столь же невероятный фарс, связывая региональный мир с хрупким дипломатическим соглашением, которое никоим образом не решает коренную проблему конфликта».

Бывший посол США в Израиле Дэн Шапиро, по данным Washington Post, также выразил сомнения: хотя он в принципе поддерживает расширение соглашений, увязывать их с договором о прекращении войны — «излишне сложно и нереалистично», особенно на фоне неурегулированных конфликтов в Газе, Ливане и Иране.

Резкую критику инициатива встретила и среди однопартийцев президента. Сенатор Тед Круз заявил, что «глубоко обеспокоен» условиями готовящейся иранской сделки, если она позволит Тегерану «получать миллиарды долларов, обогащать уран и фактически контролировать Ормузский пролив». Сенатор Роджер Уикер назвал слухи о 60-дневном перемирии «катастрофой».

Переговоры с Ираном

Призыв к расширению Авраамских соглашений вписывается в более широкий дипломатический маневр Трампа. По данным Time, рамочное соглашение с Ираном предполагает продление режима прекращения огня на 60 дней, возобновление работы Ормузского пролива. Камнем преткновения остается вопрос об обогащенном уране. США и Израиль настаивают на его полной ликвидации, Иран отказывается. Тегеран также требует разморозки активов и отмены санкций.

Трамп заявляет, что соглашение готово «почти на 95%». Иранская сторона настроена осторожнее: спикер парламента и министр иностранных дел страны продолжают переговоры в Дохе, однако МИД Ирана прямо предупредил — достигнутый прогресс «не означает скорого подписания соглашения».