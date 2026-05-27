Гонконг впервые обошел Швейцарию, заняв первое место в мире по объему трансграничных инвестиций под его управлением. Такие данные содержатся в отчете Boston Consulting Group, содержание которого приводит Reuters. Ключевым фактором гонконгского рывка стало углубление финансовых связей с материковым Китаем, заявили аналитики агентства.

Согласно исследованию BCG Global Wealth Report 2026, на Гонконг теперь приходится $2,95 трлн трансграничных инвестиций состоятельных клиентов, тогда как на Швейцарию — $2,94 трлн.

Подъем бывшей британской колонии на вершину рейтинга аналитики объясняют притоком китайского капитала и бумом первичных публичных размещений акций (IPO) в 2025 году. При этом авторы доклада подчеркивают двойственный характер успеха:

«Гонконг укрепляет свою роль как ворота Китая на глобальные рынки, однако такая концентрация делает его траекторию жестко привязанной к экономическим и регуляторным изменениям на материке».

По прогнозам BCG, оба азиатских хаба — сам Гонконг и Сингапур — будут наращивать объемы трансграничных инвестиций приблизительно на 9% ежегодно вплоть до 2030 года, а среднегодовая динамика Швейцарии в тот же период ожидается на уровне 6%.

В прошлом году общемировой объем трансграничных инвестиций вырос на 8,4%, достигнув $15,7 трлн. Драйверами стали сильный рост рынков и повышенный спрос на географическую диверсификацию активов. Основные потоки направлялись в десятку крупнейших мировых центров, что еще больше усилило концентрацию капитала, добавляют в BCG.

Несмотря на более низкие темпы роста, у Швейцарии есть свое преимущество: она привлекает клиентов из всех регионов мира, тогда как азиатские хабы критически зависят от динамики в Китае.

В отчете также отмечается: «Геополитическая неопределенность подтверждает роль Швейцарии как ключевого глобального расчетного центра, который привлекает капитал, ищущий безопасное убежище, из нестабильных регионов, таких как Ближний Восток».

Банкиры и финансовые консультанты Reuters подтвердили, что на фоне продолжающегося конфликта состоятельные клиенты действительно начали переводить средства из зоны Персидского залива в швейцарские банки.

Соавтор исследования Майкл Калич подчеркнул, что решающим фактором трансграничных инвестиций становится близость к клиенту, поэтому в мире формируются два основных центра: для Азии это Сингапур и Гонконг, а для западного региона — Швейцария, Великобритания и США.

По его словам, швейцарские банки уже активно расширяют присутствие в азиатских центрах притяжения инвестиций: например, UBS занимает первое место в управлении благосостоянием и в Сингапуре, и в Гонконге.