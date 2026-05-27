Россияне не будут массово ездить в КНДР до тех пор, пока не будут решены две ключевые проблемы — логистика и визовый режим. Такое мнение в беседе с RTVI высказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

В январе 2026 года менеджер аккредитованного для организации поездок в КНДР туроператора «Восток Интур» Наталья Зинина рассказала RTVI, что в 2025 году Северную Корею посетило около 3,2 тыс. российских туристов. В то же время РИА Новости в феврале со ссылкой на данные властей писало о примерно 5 тыс. поездок россиян с туристическими целями.

Мкртчян отметил, что одна из главных проблем для массового турпотока в КНДР — отсутствие прямых рейсов из центральной части России, прежде всего из Москвы и Санкт-Петербурга. «То, что летают самолеты из Владивостока, — это некое маргинальное решение», — добавил он.

Эксперт привел пример: если турист захотел добраться до Пхеньяна, допустим, из Краснодара, то ему сначала нужно долететь до Москвы, затем — до Владивостока, и только потом он сможет попасть в КНДР.

«Это как нужно любить Северную Корею, когда из того же Краснодара есть рейсы в Дубай, в Турцию, в Египет, в Армению, в Грузию, да куда угодно? Пока не будет прямого авиасообщения из центральных регионов России, естественно, это будет маргинальным продуктом», — подчеркнул Мкртчян.

Рейс Москва — Пхеньян формально существует: с июля 2025 года его выполняет перевозчик Nordwind, получивший на это субсидию в 124 млн рублей. Однако, согласно данным «Коммерсанта» от апреля 2026 года, авиакомпания так и не смогла привлечь пассажиров: туристов на рейсах «фактически не было», а из выделенных средств перевозчик освоил лишь 40 млн. Подавляющее большинство туристов по-прежнему летит через Владивосток рейсами северокорейской Air Koryo.

Второй барьер, мешающий массовому турпотоку в КНДР, — визы, пояснил собеседник RTVI.

«Где виновата сама Северная Корея? Это визы. Китай отменил визы. Вот что должно человека побудить поехать в Северную Корею, когда рядом шикарный, роскошный, безвизовый Китай, где есть пляжный туризм?» — задал риторический вопрос Мкртчян.

По мнению эксперта, туристическое предложение КНДР неконкурентоспособно. Он отметил, что и по пляжному отдыху, и по горнолыжному туризму республика проигрывает десяткам других направлений.

«Когда начинаешь смотреть — а что вы можете предложить? У вас виза, которая получается долго и дорого. Транспортная логистика тяжелая. И еще куча условностей типа: “Не выходите из отеля без гида”. А почему? Я в Китае могу выйти — кстати, такая же коммунистическая страна, как и Северная Корея», — отметил эксперт.

Правила поведения для туристов в КНДР действительно жесткие, писал в апреле профильный портал TourDom. Например, покидать отель или группу без государственного сопровождающего нельзя, передвижение — только по утвержденному маршруту, а общаться с местными жителями можно только в присутствии гида и по предварительному согласованию. Кроме того, запрещено обсуждать политику, шутить про руководство страны и громко разговаривать. У памятников нужно снимать головной убор, не жевать и не смеяться, а фотографировать статуи лидеров КНДР можно только в полный рост — селфи на их фоне под запретом.

Мкртчян отметил, что в КНР таких проблем нет.

«Я в Китае могу выйти из отеля и пойти погулять. А в Северной Корее — зачем это ограничение свободы? Я уже молчу про ограничения интернета, телефонной связи и прочее. Почему передвижение в составе группы обязательно? Почему нельзя одному гулять по городу? Пока Северная Корея все эти нюансы не уберет, а именно — визы, запрет свободного выхода в город — никогда там туризм не будет массовым и даже ни одного шанса на это нет», — заявил он.

По его мнению, в КНДР ездят туристы всего из двух стран.

«Да только, по сути дела, Китай и Россия. Все. И то — в очень урезанном виде. Никогда массовый китайский турист не поедет в Северную Корею. Никогда российский массовый турист в Северную Корею не поедет», — уверен Мкртчян.

В марте замглавы комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов в разговоре с «Газетой.Ru» допустил, что количество поездок россиян в 2026 году в КНДР вырастет на 20—40%, до 6—7 тыс. человек. В то же время он оговорился, что сдерживающими факторами будут визовые барьеры, отсутствие самостоятельного туризма и инфраструктурные ограничения.

Сейчас российские туристы могут попасть в Северную Корею двумя способами: авиарейсами — в том числе прямыми рейсами из Москвы в Пхеньян, — а также по железной дороге между Хасаном и Тумангангом.