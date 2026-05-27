Израильские войска продвигаются дальше вглубь территории Ливана, что может свидетельствовать о расширении их присутствия на юге страны в рамках войны с «Хезболлой». Как сообщает Bloomberg, Армия обороны Израиля заявила о целенаправленных действиях за пределами линии фронта для устранения угроз.

По данным израильских военных, сухопутные силы действуют «с целью устранения прямых угроз для граждан». Ранее об этом сообщал телеканал N12. По информации источников издания, армия контролирует полосу глубиной до 10 км, а мирные жители продолжают покидать район боевых действий. Несмотря на соглашение о прекращении огня от 17 апреля, стороны продолжают обмен ударами в приграничной зоне.

Армия обороны Израиля расширяет военную операцию на юге Ливана и берет под контроль стратегические районы сопредельного государства. Об этом перед заседанием узкого военно-политического кабинета правительства сообщил премьер-министр Биньямин Нетанияху.

«В соответствии с моим указанием и приказом министра обороны, в координации с начальником Генерального штаба ЦАХАЛа, мы расширяем операцию в Ливане. Крупные силы Армии обороны Израиля действуют на местах и захватывают стратегические позиции. Мы укрепляем зону безопасности для защиты населенных пунктов на севере Израиля», — цитирует премьер-министра израильский 9 канал.

«Цель этой масштабной операции — укрепить зону безопасности и создать реальную буферную зону, которая обеспечит максимальную защиту северных районов Израиля, подвергающихся нападениям», — уточнил премьер.

Министр безопасности Израиля Эли Коэн, в свою очередь, отметил: «Красная линия пересечена. Мы должны возобновить операции высокой интенсивности».

По данным Aljazeera, во вторник в результате израильских атак на юге Ливана погибли 31 человек и 40 получили ранения.