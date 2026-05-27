27 мая президент России Владимир Путин отправляется в Казахстан с государственным визитом. Там он проведет переговоры с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым, а также примет участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как рассказали RTVI эксперты из Казахстана, на повестке дня могут быть вопросы нефти, газа и строительства первой в республике АЭС. Подробности — в материале RTVI.

В Астану на ЕАЭС

О визите российского лидера по приглашению Касым-Жомарта Токаева сообщила пресс-служба президента Казахстана.

«28 мая с участием глав государств — членов Евразийского экономического союза проходит Евразийский экономический форум. 29 мая состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета», — говорится в сообщении.

Позже эту информацию подтвердил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев в разговоре с RTVI напомнил, что по итогам визита Токаева в Москву в ноябре 2025-го страны подписали Декларацию о переходе межгосударственных отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

«Сейчас президентам двух стран важно будет определить конкретные вопросы и меры по их решению в рамках ключевых направлений реализации этого документа», — отметил казахстанский эксперт.

Казахстанский политолог, замдиректора общественного фонда «Международный институт социологии и политики» Марат Шибутов предположил, что во время визита будут обсуждать инвестиционные проекты, торговлю и «судьбу ЕАЭС в связи с намерениями Армении».

26 марта депутаты парламента Армении приняли законопроект о начале процесса вступления республики в ЕС. В Москве еще в 2025 году отмечали, что рассматривают такой шаг как начало выхода Еревана из ЕАЭС. 9 мая 2026-го Владимир Путин заявил, что Еревану следует как можно раньше определиться: хочет страна быть в ЕС или в ЕАЭС. В ответ премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что власти не будут спешить с референдумом о вступлении в Евросоюз. Также он призвал не сравнивать межгосударственные отношения с браком, так как до этого Путин упомянул «мягкий развод». Никол Пашишян не будет присутствовать саммите ЕАЭС в Казахстане, так как сейчас Армения готовится к парламентским выборам, намеченным на 7 июня.

«Думаю, Путину важно будет добиться каких-то быстрых побед, которые можно конвертировать в медийные рассказы для российской аудитории, а Токаеву нужно получить долгосрочные преимущества для Казахстана», — добавил Марат Шибутов в разговоре с RTVI.

Энергетика в фокусе

По словам замдиректора общественного фонда «Международный институт социологии и политики», Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев также сосредоточатся на энергетических проектах — нефти, газе и строительстве АЭС в республике.

Как напомнил Андрей Чеботарев, первая в Казахстане атомная электростанция строится с участием «Росатома». По информации Агентства по атомной энергии, сейчас ведутся работы, связанные с поисками инженерных решений.

«Хотя саму АЭС планируют построить к 2035—2036 году, Астане важно обеспечить непрерывность этого процесса, в том числе с учетом ужесточения западных санкций в отношении Москвы», — добавил собеседник RTVI.

Среди вопросов на повестке дня также, вероятно, будет «обеспечение непрерывного и безопасного транзита казахстанской нефти в Европу через территорию России». По словам Андрея Чеботарева, эта тема особенно актуальна с учетом, во-первых, приостановки поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» и, во-вторых, продолжающихся атак украинских беспилотников на российские порты Новороссийск и Усть-Луга в Черном и Балтийском морях.

Также без внимания не останется развитие международного транспортного коридора «Север-Юг», особенно его восточного направления через территорию Казахстана, учитывая сохраняющуюся напряженную обстановку вокруг Ирана.

Кроме того, 21 мая стало известно, что суд Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) разрешил украинской компании «Нафтогаз» принудительно взыскать с российского «Газпрома» $1,4 млрд из его активов в Казахстане. Однако позже министр юстиции республики Ерлан Сарсембаев заявил, что это решение не будет исполнено на территории страны.

Казахстан все еще близко

В последние годы в СМИ стали появляться материалы о том, что Казахстан дистанцируется от России, причем такие предположения активизировались в медиапространстве после начала военного конфликта на Украине. Однако в казахстанском экспертном сообществе эту точку зрения не разделяют.

«Никакого дистанцирования Казахстана от России не было и нет», — заявил RTVI Андрей Чеботарев.

Марат Шибутов также считает, что Астана не отдаляется от Москвы. Напротив, по его мнению, такие устремления наблюдаются как раз в российском медиаполе.

«Это желание и выливается в поток медийной истерики. Понимаете, Россия сейчас в стрессе, поэтому у нее преобладают нерациональные решения, в которых виноваты СМИ и телеграм-каналы. Они же не говорят, что у всех постсоветских стран с Россией отрицательное торговое сальдо, а потеря этих рынков приведет к мощной безработице в России, потому что из-за санкций российские товары никто не купит, а купят только сырье, для которого не нужно много рабочих рук», — предположил эксперт в разговоре с RTVI.

По словам казахстанского политолога, эксперты и инфлюенсеры «должны разъяснять, какая на самом деле ситуация и какие надо принимать решения».

«Если постоянно кричать, что тебя обманули, бросили, обидели, то в Азии о тебе будут не сильно хорошего мнения. Есть же хорошая русская народная поговорка про то, что на обиженных воду возят — и еще по-всякому эксплуатируют. Вот надо об этом помнить», — заключил эксперт.