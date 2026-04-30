Глава МИД России Сергей Лавров посетил с визитом Казахстан, где последний раз до этого был в апреле 2025 года — на встрече с коллегами из стран СНГ. На этот раз министра ждала двусторонняя повестка: в ней и предстоящий саммит ЕАЭС, в котором собирается принять участие президент России Владимир Путин, и строительство первой казахстанской АЭС — ее будет возводить «Росатом». Как Сергея Лаврова принимали в Астане, передает корреспондент RTVI.

«МИР» не заработал

Несмотря на то, что Казахстан — это дружественная страна, которая входит во множество международных и региональных организаций вместе с Россией (к примеру, в СНГ, ШОС и ОДКБ), российские карты платежной системы «МИР» в республике повсеместно так и не заработали. В этом убедилась корреспондент RTVI вскоре после приземления в Астане.

Заселиться в отель оказалось для российских журналистов не самой простой задачей. Оплатить проживание можно было в тенге — либо наличкой, либо картой. «МИР» здесь не принимали.

Один из журналистов пытался оплатить проживание картой белорусского банка, однако и она не сработала. Как потом выяснилось, проблема заключалась в эквайринге, который использовал отель, — Halyk Bank (крупнейший банк Казахстана, сравнимый с российским «Сбербанком»). Эквайринги других казахстанских банков ничего против Беларуси не имели.

Как известно, уже в 2024 году карты «МИР» ограниченно принимали в Казахстане — но только в банкоматах и торговых точках, которые обслуживаются банком ВТБ (Казахстан), и только для снятия местной валюты. Однако власти республики говорили, что системных проблем при трансграничных платежах и переводах денег между двумя странами нет — что фактически подтвердил Сергей Лавров.

Визит Путина и инвестиции

В столице Казахстана, которая встретила гостя из Москвы жарким апрельским солнцем и температурой +25 градусов, министра ждал дипломатический марафон.

30 апреля глава российского МИД успел провести переговоры с казахстанским коллегой Ермеком Кошербаевым, подписать план сотрудничества между министерствами на 2027-2028 годы, а затем Сергея Лаврова принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Вначале Сергей Лавров и Ермек Кошербаев пообщались в формате «тет-а-тет», а потом перешли к переговорам в расширенном формате делегаций.

Министры напомнили, что совсем скоро в Астану с государственным визитом посетит президент России Владимир Путин — в конце мая он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС).

«В экономическом плане Россия является одним из главных наших торговых партнеров. По итогам прошлого года объем взаимной торговли превысил $27 млрд. Сейчас уверенно движемся к поставленной цели в $30 млрд», — рассказал глава казахстанского МИД на совместной пресс-конференции.

Сергей Лавров подтвердил данные коллеги, отметив, что Россия занимает второе место среди торговых партнеров Казахстана. Причем, по его словам, доля «несырьевого компонента» в товарообороте между странами превышает 80%.

«При этом Россия удерживает первенство по объему иностранных капиталовложений в казахстанскую экономику. Здесь зарегистрировано порядка 19 тыс. компаний с участием российского капитала, общий объем российских инвестиций оценивается в десятки миллиардов», — подчеркнул глава МИД России.

Также Сергей Лавров напомнил о «флагманском совместном проекте на ближайшие годы» — речь идет о строительстве первой в Казахстане атомной электростанции «по российскому дизайну». Эту АЭС планируют возвести к 2035-2036 году берегу озера Балхаш, а консорциум возглавит «Росатом».

«По сути дела, это будет означать создание в республике целой новой отрасли национальной экономики», — отметил Лавров.

Министры обсудили военные конфликты на Ближнем Востоке и Украине, а еще сотрудничество на международных площадках, культурный обмен и гуманитарную сферу.

По словам Ермека Кошербаева, около 60 тысяч казахстанских студентов обучаются в российских вузах, а 60 университетов республики поддерживают партнерские связи с 50 российскими высшими учебными заведениями. Отдельно он упомянул о том, что в Астане открыт филиал МГИМО, за что получил благодарность от российского коллеги, ведь этот вуз — альма-матер министра.

ЕАЭС и утильсбор

Как отметил в беседе с RTVI казахстанский политолог, замдиректора общественного фонда «Международный институт социологии и политики» Марат Шибутов, у Москвы и Астаны накопилось множество вопросов, требующих внимания.

«Среди наиболее острых — вопрос барьеров внутри ЕАЭС, которые выстраивает Россия (утильсбор, таможенный контроль на границе), и стагнация выполнения ранее заключенных соглашений. Также неопределенными является деление вод реки Урал и транзит нефти и газа через территорию Казахстана», — считает казахстанский эксперт.

Как известно, в России новый расчет утильсбора на автомобили вступил в силу 1 декабря 2025-го, из-за чего эксперты прогнозировали резкий рост стоимости легковых машин. В марте этого года в Минпромторге сообщили, что проект изменений правил начисления утильсбора на автомобили, которые ввозятся в Россию из других стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), проходит процедуру согласования.

При этом власти Казахстана уже решили принять зеркальные меры — повышенный утильсбор на российские машины может вступить в силу в начале мая.

«Дружба» Берлину не поможет

Незадолго до визита Сергея Лаврова в Астану стало известно: с 1 мая Казахстан больше не сможет поставлять свою нефть по трубопроводу «Дружба» в Германию. Изначально эта информация курсировала на уровне слухов, но потом ее подтвердили как в Москве, так и в Астане.

По словам вице-премьера России Александра Новака, такое решение связано с «техническими возможностями». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что Москва «обеспечит интересы казахстанских партнеров по другим направлениям».

Транзит перекрыт: Казахстан не сможет поставлять нефть по «Дружбе»

22 апреля Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов предположил, что причиной приостановки поставок стало повреждение российской энергетической инфраструктуры украинскими беспилотниками, хотя и признал, что Москва на тот момент официально не подтвердила приостановку и не объяснила ее причины.

Днем ранее, 21 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «вражеские ВСУ предприняли очередную попытку атаки промышленного предприятия» в регионе. Какое именно предприятие было атаковано, он не пояснил.

По данным СМИ, в Самарской области находится линейная производственно-диспетчерская станция, которая относится к АО «Транснефть — Дружба», управляющему нефтепроводом «Дружба».

Как признал Ерлан Аккенженов, предназначенные для Германии объемы могут быть перенаправлены по другому ключевому нефтепроводу, эксплуатируемому Каспийским трубопроводным консорциумом (чья инфраструктура, к слову, также подвергалась атакам).

В США назвали атаку на Каспийский трубопровод ударом по своим объектам

«Есть другие способы транспортировки, и к тому же 2-2,5 млн баррелей нефти не такой большой объем, чтобы его нельзя было перенаправить», — подтвердил Марат Шибутов RTVI.

Между тем СМИ признают, что казахстанское топливо шло на НПЗ Шведт в земле Бранденбург. Этот завод производит около 90% бензина, авиационного топлива, дизельного топлива и мазута в целом для Берлина и Бранденбурга, соседствующего со столицей. Так что теперь в ФРГ срочно ищут альтернативных поставщиков — например, в Польше.

Москва — Астана