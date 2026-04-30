Глава МИД России Сергей Лавров посетил с визитом Казахстан, где последний раз до этого был в апреле 2025 года — на встрече с коллегами из стран СНГ. На этот раз министра ждала двусторонняя повестка: в ней и предстоящий саммит ЕАЭС, в котором собирается принять участие президент России Владимир Путин, и строительство первой казахстанской АЭС — ее будет возводить «Росатом». Как Сергея Лаврова принимали в Астане, передает корреспондент RTVI.

«МИР» не заработал

Несмотря на то, что Казахстан — это дружественная страна, которая входит во множество международных и региональных организаций вместе с Россией (к примеру, в СНГ, ШОС и ОДКБ), российские карты платежной системы «МИР» в республике повсеместно так и не заработали. В этом убедилась корреспондент RTVI вскоре после приземления в Астане.

Заселиться в отель оказалось для российских журналистов не самой простой задачей. Оплатить проживание можно было в тенге — либо наличкой, либо картой. «МИР» здесь не принимали.

Один из журналистов пытался оплатить проживание картой белорусского банка, однако и она не сработала. Как потом выяснилось, проблема заключалась в эквайринге, который использовал отель, — Halyk Bank (крупнейший банк Казахстана, сравнимый с российским «Сбербанком»). Эквайринги других казахстанских банков ничего против Беларуси не имели.

Как известно, уже в 2024 году карты «МИР» ограниченно принимали в Казахстане — но только в банкоматах и торговых точках, которые обслуживаются банком ВТБ (Казахстан), и только для снятия местной валюты. Однако власти республики говорили, что системных проблем при трансграничных платежах и переводах денег между двумя странами нет — что фактически подтвердил Сергей Лавров.

Визит Путина и инвестиции

В столице Казахстана, которая встретила гостя из Москвы жарким апрельским солнцем и температурой +25 градусов, министра ждал дипломатический марафон.

30 апреля глава российского МИД успел провести переговоры с казахстанским коллегой Ермеком Кошербаевым, подписать план сотрудничества между министерствами на 2027-2028 годы, а затем Сергея Лаврова принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Вначале Сергей Лавров и Ермек Кошербаев пообщались в формате «тет-а-тет», а потом перешли к переговорам в расширенном формате делегаций.

Министры напомнили, что совсем скоро в Астану с государственным визитом посетит президент России Владимир Путин — в конце мая он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС).

«В экономическом плане Россия является одним из главных наших торговых партнеров. По итогам прошлого года объем взаимной торговли превысил $27 млрд. Сейчас уверенно движемся к поставленной цели в $30 млрд», — рассказал глава казахстанского МИД на совместной пресс-конференции.

Сергей Лавров подтвердил данные коллеги, отметив, что Россия занимает второе место среди торговых партнеров Казахстана. Причем, по его словам, доля «несырьевого компонента» в товарообороте между странами превышает 80%.

«При этом Россия удерживает первенство по объему иностранных капиталовложений в казахстанскую экономику. Здесь зарегистрировано порядка 19 тыс. компаний с участием российского капитала, общий объем российских инвестиций оценивается в десятки миллиардов», — подчеркнул глава МИД России.

Также Сергей Лавров напомнил о «флагманском совместном проекте на ближайшие годы» — речь идет о строительстве первой в Казахстане атомной электростанции «по российскому дизайну». Эту АЭС планируют возвести к 2035-2036 году берегу озера Балхаш, а консорциум возглавит «Росатом».

«По сути дела, это будет означать создание в республике целой новой отрасли национальной экономики», — отметил Лавров.

Министры обсудили военные конфликты на Ближнем Востоке и Украине, а еще сотрудничество на международных площадках, культурный обмен и гуманитарную сферу.

По словам Ермека Кошербаева, около 60 тысяч казахстанских студентов обучаются в российских вузах, а 60 университетов республики поддерживают партнерские связи с 50 российскими высшими учебными заведениями. Отдельно он упомянул о том, что в Астане открыт филиал МГИМО, за что получил благодарность от российского коллеги, ведь этот вуз — альма-матер министра.

ЕАЭС и утильсбор

Как отметил в беседе с RTVI казахстанский политолог, замдиректора общественного фонда «Международный институт социологии и политики» Марат Шибутов, у Москвы и Астаны накопилось множество вопросов, требующих внимания.

«Среди наиболее острых — вопрос барьеров внутри ЕАЭС, которые выстраивает Россия (утильсбор, таможенный контроль на границе), и стагнация выполнения ранее заключенных соглашений. Также неопределенными является деление вод реки Урал и транзит нефти и газа через территорию Казахстана», — считает казахстанский эксперт.

Как известно, в России новый расчет утильсбора на автомобили вступил в силу 1 декабря 2025-го, из-за чего эксперты прогнозировали резкий рост стоимости легковых машин. В марте этого года в Минпромторге сообщили, что проект изменений правил начисления утильсбора на автомобили, которые ввозятся в Россию из других стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), проходит процедуру согласования.

При этом власти Казахстана уже решили принять зеркальные меры — повышенный утильсбор на российские машины может вступить в силу в начале мая.

«Дружба» Берлину не поможет

Незадолго до визита Сергея Лаврова в Астану стало известно: с 1 мая Казахстан больше не сможет поставлять свою нефть по трубопроводу «Дружба» в Германию. Изначально эта информация курсировала на уровне слухов, но потом ее подтвердили как в Москве, так и в Астане.

По словам вице-премьера России Александра Новака, такое решение связано с «техническими возможностями». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что Москва «обеспечит интересы казахстанских партнеров по другим направлениям».

22 апреля Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов предположил, что причиной приостановки поставок стало повреждение российской энергетической инфраструктуры украинскими беспилотниками, хотя и признал, что Москва на тот момент официально не подтвердила приостановку и не объяснила ее причины.

Днем ранее, 21 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «вражеские ВСУ предприняли очередную попытку атаки промышленного предприятия» в регионе. Какое именно предприятие было атаковано, он не пояснил.

По данным СМИ, в Самарской области находится линейная производственно-диспетчерская станция, которая относится к АО «Транснефть — Дружба», управляющему нефтепроводом «Дружба».

Как признал Ерлан Аккенженов, предназначенные для Германии объемы могут быть перенаправлены по другому ключевому нефтепроводу, эксплуатируемому Каспийским трубопроводным консорциумом (чья инфраструктура, к слову, также подвергалась атакам).

«Есть другие способы транспортировки, и к тому же 2-2,5 млн баррелей нефти не такой большой объем, чтобы его нельзя было перенаправить», — подтвердил Марат Шибутов RTVI.

Между тем СМИ признают, что казахстанское топливо шло на НПЗ Шведт в земле Бранденбург. Этот завод производит около 90% бензина, авиационного топлива, дизельного топлива и мазута в целом для Берлина и Бранденбурга, соседствующего со столицей. Так что теперь в ФРГ срочно ищут альтернативных поставщиков — например, в Польше.

Москва — Астана