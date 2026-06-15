К лету предложение на рынке долгосрочной аренды в Москве и других крупных городах России стало существенно превышать спрос, так что владельцам жилья нередко приходится по несколько месяцев искать арендаторов. Об этом рассказал 360.ru эксперт по недвижимости Владимир Шмелев.

По его словам, это произошло под влиянием двух факторов.

Во-первых, из-за ужесточения миграционной политики государства снизился поток приезжающих работать в Россию. В результате значительная доля квартир эконом-класса остается невостребованной.

Как сообщал в мае аппарат Совета безопасности, по состоянию на 1 апреля 2026 года число иностранных граждан в России сократилось на 700 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 6,1 млн. За первый квартал в страну въехало 2,5 млн иностранцев и лиц без гражданства — на 15% меньше, чем годом ранее.

Во-вторых, предложение на рынке аренды выросло еще больше, так как к этому лету на рынок вышли квартиры в новостройках, которые были куплены до 2020 года по льготным программам в инвестиционных целях.

Эксперты ожидают традиционного роста спроса в конце июля — начале августа в связи с завершением сезона отпусков и приближением нового учебного года, продолжил собеседник издания.

Шмелев отметил, что студии теряют популярность: по его словам, люди все чаще предпочитают доплатить 5—10 тыс. рублей, но жить в полноценной однокомнатной квартире.

Среди самых востребованных вариантов — двух- и трехкомнатные квартиры, в которых комфортно жить семьям. При этом в Москве на рынке аренды ощущается дефицит трехкомнатных квартир, отметил Шмелев.

«Это понятно: под инвестиции люди приобретали в основном студии и однушки, а трешки под эти цели никто не брал», — объяснил он.

Что касается цен, то аренда однокомнатной квартиры в ближайшем Подмосковье с хорошим транспортным доступом, например, в Одинцове или Красногорске, может обойтись от 40 тыс. рублей в месяц. Студия обойдется дешевле — от 30 тыс. рублей, рассказал эксперт.

За двухкомнатную квартиру там же попросят от 50 тыс. рублей, за трехкомнатную — от 60 тыс. В эту стоимость обычно входят хорошая отделка и современная техника, уточнил он. Если ремонт и оснащение скромнее, цена будет ниже.

В Москве на фоне умеренного спроса цены снизились по сравнению с прошлым годом, отметил Шмелев. Он привел в пример жилье в новостройках на востоке Москвы — если раньше однокомнатную квартиру с хорошим ремонтом сдавали за 90 тыс. рублей, то сейчас аналогичное жилье можно арендовать за 70 тыс. в месяц.