По состоянию на 1 апреля 2026 года число иностранных граждан на территории России уменьшилось на 700 тысяч человек по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составило 6,1 млн человек. Об этом сообщил аппарат Совета безопасности.

За первый квартал года в Россию въехало 2,5 млн граждан других стран и лиц без гражданства, что на 15% меньше числа прибывших в 2025 году. В Совбезе уточнили, что 1,8 млн приезжих (72,4%) имеют гражданство стран СНГ.

Также продолжает снижаться число выданных разрешений на временное проживание (7,1 тыс. документов — на 27,5% меньше, чем в 2025 году). Схожая ситуация наблюдается с видом на жительство, который оформили на 27,8% иностранцев меньше, чем в прошлом году — 32 тыс. человек.

В Совбезе обратили внимание, что с января по март было аннулировано около 8,3 тыс. видов на жительство, что на 90% превышает количество подобных решений в первые три месяца прошлого года. Таким образом, численность иностранцев, имеющих РВП, составила 72,6 тыс. человек, ВНЖ — 581 тыс. человек.

В то же время отмечается рост на 36,9% доли иностранцев с действующими разрешениями на работу в России. По данным Совбеза, около половины (103,8 тыс. человек) являются квалифицированными и высококвалифицированными специалистами в своих областях.

В рамках эксперимента по сбору биометрических персональных данных при пересечении границы с декабря 2024 года по апрель 2026 года удалось выявить 56,2 тыс. иностранцев, которые пытались въехать в Россию по поддельным документам, имели ограничения на въезд или находились в розыске.

С июня 2025 года, когда для иностранцев стали действовать электронные уведомления о безвизовом посещении России, было выявлено 6,7 тыс. человек, которым был ограничен въезд в страну.

Совбез также привел статистику по иностранцам, которые получили РВП в рамках указа президента о гуманитарной поддержке лиц, разделяющих традиционные российские ценности. Из 3,3 тыс. человек, подавших заявки с сентября 2024 года по март 2026-го, положительное решение принято в отношении 3 тыс. иностранцев.

Число преступлений, совершенных гражданами других стран, снизилось на 38,9%, а число участвующих в таких деяниях лиц сократилось на 28,1%, добавили в Совбезе.