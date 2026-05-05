Академия кинематографических искусств и наук утвердила новые правила для 99-й церемонии вручения премии «Оскар», которая пройдёт в 2027 году. Ключевые изменения коснулись использования искусственного интеллекта, актёрских номинаций и правил отбора фильмов на иностранном языке, сообщает Variety.

Академия оставляет за собой право запрашивать у создателей дополнительную информацию о том, как именно использовался генеративный ИИ и какова степень человеческого авторства. В сценарных категориях закреплено, что сценарии должны быть написаны человеком. В актёрских номинациях к рассмотрению допускаются только роли, сыгранные людьми добровольно и с их согласия. Поправки связаны в том числе с использованием образа Вэла Килмера в готовящемся фильме «Глубоко как могила».

Одно из главных нововведений касается актёрского конкурса. Отныне исполнитель может получить две номинации в одной категории, если обе его роли войдут в пятёрку лидеров по итогам голосования. Ранее в такой ситуации номинировалась только работа с бо́льшим числом голосов. Изменение отменяет существовавшее почти 80 лет ограничение, введённое после того, как в 1945 году Барри Фицджеральд получил две номинации за одну и ту же роль в фильме «Идти своим путём». Новая система может положить конец практике так называемого «категорийного мошенничества», когда студии намеренно продвигают яркую роль в категорию второго плана.

Академия также расширила правила для номинации «Лучший иностранный фильм». Отныне неанглоязычные картины смогут претендовать на награду не только по официальной заявке от страны, но и после победы на одном из шести кинофестивалей: в Берлине (Золотой медведь), Пусане (приз за лучший фильм), Каннах (Золотая пальмовая ветвь), Санденсе (Гран-при мирового кино), Торонто (премия Platform) или Венеции (Золотой лев). Сама картина, а не представляющая страна будет считаться номинантом, а награду будет принимать режиссёр от лица творческой команды. Нововведение фактически легализует практику, которая ранее сработала для фильма «Анатомия падения» Жюстин Трие. Картина, получившая «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, не была выдвинута Францией, но всё равно получила пять номинаций на «Оскар» и победила в категории «Лучший оригинальный сценарий».

99-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 14 марта 2027 года.