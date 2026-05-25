Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве привлекать российские Вооруженные силы для защиты россиян в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами иностранных государств. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов 25 мая.

Согласно закону, экстерриториальное использование ВС допускается по решению президента в рамках мер по защите граждан РФ в случае их ареста, удержания, уголовного и иного преследования во исполнение решений судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия России, и международных судебных органов, «компетенция которых не основана на международном договоре РФ или резолюции Совбеза ООН, принятой в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН».

Кроме того, устанавливается, что по решению главы государства меры по защите российских граждан могут применять органы госвласти РФ в пределах своих полномочий.

Закон был разработан во исполнение решения президента и направлен на установление правовых оснований защиты россиян от уголовного и иного преследования на территории иностранных государств, говорила во время обсуждения в первом чтении замглавы Минобороны РФ Анна Цивилева.

В разгвооре с RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что защита российских граждан за рубежом станет возможна в той форме, которая «будет признана необходимой достаточно для выполнения данной задачи по решению верховного главнокомандующего».

«Поэтому пусть господа, которые еще не оставили в своих головенках мысли что-то нехорошее делать, задумаются, если еще способны это осуществить», — добавил он.

Картаполов также обращал внимание, что похожий закон был принят в США во времена президента Джорджа Буша-младшего в 2002 году «по мотивам «Бури в пустыне», он носил название «О защите американских военнослужащих и должностных лиц Соединенных Штатов».