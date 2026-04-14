Защита российских граждан за рубежом будет проводиться в той форме, которая будет признана необходимой по решению верховного главнокомандующего. Об этом заявил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя принятый в первом чтении законопроект о возможности экстерриториального использования Вооруженных сил РФ для защиты россиян за пределами границ России.

По словам Картаполова, защита российских граждан за рубежом, согласно новому законопроекту, возможна в той форме, которая «будет признана необходимой достаточно для выполнения данной задачи по решению верховного главнокомандующего».

«Поэтому пусть господа, которые еще не оставили в своих головенках мысли что-то нехорошее делать, задумаются, если еще способны это осуществить», — добавил глава комитета.

14 апреля Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект о возможности экстерриториального использования Вооруженных сил РФ для защиты россиян за рубежом. Документ расширяет право президента на использование ВС за пределами России.

Проект закона призван установить правовые основания защиты граждан РФ от уголовного и иного преследования на территории иностранных государств, заявила во время обсуждения замминистра обороны Анна Цивилева. Речь идет о случаях ареста, удержания и уголовного преследования россиян в соответствии с решениями международных судебных органов и судов иностранных государств.

Картаполов в ходе рассмотрения законопроекта заявил, что документ «будет способствовать защите прав, свобод и законных интересов российских граждан, защите российских организаций от иностранных противоправных посягательств, а также противодействию кампании русофобии, оголтелой русофобии».

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с RTVI допустил, что принятие нового закона может быть связано с событиями на Ближнем Востоке.