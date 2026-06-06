Слухи о грядущей отставке главы МИД РФ Сергея Лаврова не соответствуют действительности, заявила 360.ru официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Великий дипломат и руководитель, работает на благо своей страны. И делает свое дело так, что даже враги обзавидовались. Не надо идти на поводу у недругов и читать такое», — сказала она.

Захарова не уточнила, где именно появились эти сообщения.

Осенью 2025 года Кремль опроверг информацию о том, что Лавров якобы «впал в немилость» после своего телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также назвал ложными сообщения СМИ о том, что глава МИД «пропал» из публичного пространства.