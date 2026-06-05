Диалог с США по украинскому урегулированию идет по замкнутому кругу, прогресса по этому вопросу не наблюдается с момента саммита на Аляске в августе 2025 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Известиям».

«Урегулирование Украины было обсуждено и принято нами в американской редакции в августе 2025 года на Аляске. То есть замкнутый круг. И вот мы по этому кругу ходим», — сказал он.

Лавров отметил, что с момента, когда российское руководство приняло предложения США по Украине в ходе саммита в Анкоридже, Москва не наблюдает «никакого прогресса» и «никакого желания» убедить Киев пойти на аналогичный шаг, тогда как американцы «охладели» к этому процессу.

Он напомнил, что 3 июня госсекретарь США Марко Рубио, выступая в конгрессе, заявил, что США не могут быть посредниками в урегулировании российско-украинского конфликта, так как поддерживают Киев, в том числе поставками вооружений.

«Круг замкнулся, получается», — констатировал Лавров.

Москва ценит, что американские переговорщики — спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер — испытывают «очень добрые чувства» к России и заинтересованы в нормализации отношений, однако «интересы пока ни во что не материализуются», признал глава МИД.

Он также посетовал, что США никак не реагируют на призыв вернуть дипломатическую собственность РФ, арестованную еще в период президентства Барака Обамы:

«Никакой реакции нет, [только] намеки: «Вот давайте урегулируем Украину, потом будет легче двигаться по всем направлениям»».

Лавров рассказал, что еще на встрече с Рубио в Эр-Рияде в феврале 2025 года предложил в качестве первого шага по нормализации отношений между странами отменить санкции против российских и американских парламентариев. По его словам, на это предложение реакции также не последовало.

Кроме того, линия США в отношении России не претерпела «никакого изменения», в частности продолжают продлеваться санкции, введенные при прежнем президенте Джо Байдене, указал Лавров.

«Пентагон, не скрывая, поддерживает не просто закупки европейцами американского оружия для Украины, но и совместные с украинцами программы по развитию различных видов вооружения. В бюджет Пентагона заложена статья на этом направлении для обеспечения содействия безопасности Украины на период до 2029 года. То есть это уже не байденовское наследие, это решение нынешней администрации», — отметил министр.

Россия открыта к дальнейшим переговорам, но позицию по предложениям, выдвинутым на Аляске, не изменит, подчеркнул Лавров.

В мае госсекретарь США Марко Рубио заявил, что усилия Вашингтона по урегулированию российско-украинского конфликта «зашли в тупик» и не принесли результата. По его словам, Соединенные Штаты не заинтересованы «ввязываться в бесконечный цикл встреч, которые ни к чему не приводят», но будут готовы продолжить участие в мирном процессе, если увидят возможность организовать продуктивные переговоры.

В январе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о содержании «формулы Анкориджа», заявил, что позиция России заключается в необходимости вывода ВСУ из Донбасса. Он отмечал, что «есть также другие нюансы». 2 июня Песков заявил, что конфликт на Украине можно завершить «до конца суток», если украинский президент Владимир Зеленский отдаст распоряжение об отводе ВСУ с территории российских регионов.