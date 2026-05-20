Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию ожидается в ближайшие недели, заявил KP.RU помощник президента РФ Юрий Ушаков. Точные даты поездки пока не определены.

В разговоре с «Известиями» Ушаков рассказал, что Уиткофф неоднократно заявлял о желании вместе с Кушнером приехать в Москву.

«Мы данную тему обсуждали в ходе контактов с ним в частности. Но даты пока не определены», — отметил он.

По словам Ушакова, даты визита американских переговорщиков будут определяться совместно Москвой и Вашингтоном.

«Раз обмен двусторонний, то это вопрос для решения в двустороннем порядке. Кто-то предлагает, кто-то соглашается. Предлагает другие даты, соглашается с предложенными датами. Это нормальный дипломатический процесс», — пояснил помощник президента.

О том, что Уиткофф намерен в ближайшее время посетить Россию, ранее сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

До этого Уиткофф и Кушнер приезжали в Москву в январе.