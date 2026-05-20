В Литве и ее столице Вильнюсе утром 20 мая объявляли воздушную тревогу после того, как у границы с Беларусью зафиксировали радиолокационный сигнал об объекте с типичными характеристиками беспилотника. В воздух были подняты истребители воздушной полиции НАТО, передает Delfi со ссылкой на армию и Национальный центр управления кризисами.

Изначально опасность была объявлена для четырех восточных районов, но затем ее распространили и на Вильнюсский округ. Занятия в некоторых школах прервали, движение общественного транспорта, в том числе поездов, было приостановлено.

«Немедленно проследуйте в укрытие или в безопасное место, позаботьтесь о своих близких, дождитесь дальнейших рекомендаций», — говорилось в разосланных жителям уведомлениях.

Местные информагентства сообщили, что президент страны Гитанас Науседа, премьер-министр Инга Ругинене и председатель Сейма Йозас Олекас спустились в укрытия. Также туда временно переместились депутаты Сейма. По свидетельству журналистов, процесс прошел гладко, но у некоторых в подземных помещениях начала проявляться одышка.

Житель Вильнюса рассказал RTVI, что в СМС-оповещениях сначала говорилось о желтом уровне опасности, но потом его повысили до красного. Собеседник предположил, что «это был способ провести учения, не проводя учения. Посмотреть, что с убежищами, как будут реагировать школы, население, транспорт». Общий уровень тревожности в городе источник оценил как «довольно высокий».

Столичный аэропорт на время был закрыт, часть прибывающих самолетов перенаправили на другие аэродромы. Как минимум два рейса, которыми летели в общей сложности около 240 пассажиров, изменили конечный пункт на Ригу.

Пассажиры, которые на момент объявления тревоги находились в вильнюсском аэропорту, оставались в терминалах, тогда как персонал — в безопасных внутренних помещениях, пишет Delfi.

Воздушную тревогу в Вильнюсе отменили чуть меньше чем через полчаса после того, как она была объявлена. После этого часть самолетов, круживших над литовскими городами, снова направились в столичный аэропорт, о чем свидетельствуют данные сервиса Flightradar.com. Однако пассажиров предупреждают, что из-за сбоя в расписании в течение всего дня возможны задержки рейсов.

Страны Балтии и Финляндии в последние месяцы регулярно фиксируют нарушения своих воздушных пространств украинскими беспилотниками. В публикации Delfi это увязывают с тем, что российские военные «отклоняют» дроны от курса. Однако из-за того, что удары по российской территории продолжаются, Москва обвиняет страны региона в том, что они предоставляют дронам ВСУ воздушный коридор для этих атак.

Накануне, 19 мая, Служба внешней разведки России обвинила Латвию в намерении разрешить Украине запускать беспилотники непосредственно с латвийской территории и пригрозила «возмездием». Глава МИД Латвии Байба Браже назвала это «ложью» и «кампанией по дезинформации».

В тот же день Эстония впервые отчиталась о сбитом в ее воздушном пространстве беспилотнике предположительно украинского происхождения. Министр обороны Ханно Певкур рассказал, что дрон, вероятно, направлялся для удара по целям в России, но был обнаружен еще до нарушения эстонской воздушной границы, а затем сбит на юге страны румынским истребителем, действовавшим в рамках миссии НАТО.