Авиаперевозчик Air Serbia запустил регулярное прямое авиасообщение между Белградом и Нижним Новгородом. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Встречаем первый самолет из Белграда!» — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Пресс-служба городского аэропорта им. Чкалова сообщила, что с 19 мая стартовали прямые полеты в столицу Сербии. В сообщении указано, что рейсы продолжительностью 3,5 часа будут совершаться по вторникам в 19:30 и по субботам в 0:30 — еженедельно и без пересадок.

Как следует из данных на сайте Aviasales, следующий рейс из Нижнего Новгорода в Белград запланирован на 23 мая и состоится в 1:55 по местному времени. Стоимость базового билета в одну сторону на эту дату составляет около 42 тыс. рублей.

Для перелетов будут использоваться самолеты Airbus A319 авиакомпании Air Serbia. Перелет на борту первого самолета в Белград совершили более 100 человек. Нижний Новгород стал пятым городом России в маршрутной сети сербского авиаперевозчика.

Комментируя запуск нового маршрута, исполнительный директор аэропорта им. Чкалова Эдуард Кошенсков рассказал, что рейс в Белград стал девятым международным авианаправлением из Нижнего Новгорода в текущем сезоне.

Мэр города Юрий Шалабаев назвал запуск прямого авиасообщения знаковым событием. Он напомнил, что Нижний Новгород и сербский Нови-Сад являются городами-побратимами.

Никитин, в свою очередь, отметил, что Белград и столица Приволжья стоят на слиянии водных путей. Губернатор также сравнил реки Сава и Дунай с Окой и Волгой.

«Сербия — один из ключевых партнеров Нижегородской области. Развиваем сотрудничество в промышленности, IT, образовании и инвестиционной сфере», — написал глава региона.

Кроме того, Никитин сообщил, что в настоящий момент ведется работа по выходу областных компаний на сербский рынок и расширению взаимодействия между учебными заведениями.