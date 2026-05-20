Российские волонтеры бьют тревогу: в Абхазии перед началом туристического сезона начали массово убивать собак на улицах. В республике давно сложилась тяжелая ситуация с животными. Волонтеры уверены — местные наживаются на «черных передержках» и присваивают деньги от сборов, которые проводят россияне, чтобы помочь собакам.

«Черное спасение»

В Абхазии, в селе Мерхеул, обнаружили черную передержку для собак. Более 60 животных остались заперты в подобии сарая на частной территории, без еды и воды.

«Там стоит загон на частной территории — и все. Если собакам там налили воды, то хорошо. Не налили — значит, все умерли. Им совершенно наплевать, что с собаками происходит. Начала умирать? Значит, у нее судьба такая», — описывает увиденное Оксана Каминская, россиянка, организовавшая движение помощи собакам в Абхазии.

Сейчас на территории такой импровизированной передержки в условиях антисанитарии и жуткого истощения, по словам Оксаны Каминской, находится больше 40 собак. Если в ситуацию не вмешаться, животные просто погибнут — или на «передержке», или на улице. Владелица «передержки» угрожает выгнать собак, если волонтеры не будут оплачивать их содержание.

Оксана Каминская рассказывает, что помощь животным в Абхазии держится на пожертвованиях, которые собирают через интернет — и далеко не все деньги доходят до адресатов. В стране якобы действуют черные ветеринарные клиники, работающие в связке с недобросовестными приютами.

«Туристов стало много, туристам жалко собачек. Они видят: собака лежит с перебитой лапой, хватают ее, бегут в эти клиники, потому что помочь же надо. И из людей выкачиваются хорошие деньги. А потом находится человек, который им предлагает платную передержку, за четыре-пять тысяч в месяц, которая обещает найти собачке дом», — описывает схему Оксана.

При этом на «передержке», которую Оксана и другие волонтеры оплачивали в Абхазии, собак не кормили и содержали в ужасных условиях. Даже корма, которые Оксана заказывала для передержки, видимо, до собак не доходили, говорит она.

«Лежат и умирают в муках»

Оксана Каминская, организовавшая неравнодушных людей для помощи собакам в Абхазии, рассказывает, что еще два года назад, когда она ездила в отпуск в Абхазию, ее поразило отношение местных к животным.

«Там отношение к собакам хуже, чем к курице. Местное население их не кормит — у них не принято кормить своих животных. Практически все собаки у них на самовыгуле, а если собака надоела, они ее просто выкидывают на улицу. И собаки там все тощие ходят, бедные и несчастные», — говорит она.

Причем собак, которые оказываются на улице, в начале туристического сезона ждет смерть. Оксана Каминская утверждает, что каждый год перед открытием сезона местные власти начинают травить и отстреливать бездомных животных.

«Сейчас в Новом Афоне как раз идет подготовка к сезону. Каждый сезон они начинают или отстрел собак, но это дорого, или травят их ядом — экономят. И собаки массово лежат и умирают в муках, плачут как дети. Хотя это стерилизованные собаки, обработанные», — говорит Оксана.

В абхазских СМИ сообщений о таких «чистках» нет, но в социальных сетях — Instagram* и Facebook* — множество подобных рассказов. Оксана Каминская объясняет это менталитетом местных — мол, в Абхазии не принято ругать своих, если никакого резонанса еще нет, иначе могут «заклевать».

Нужна помощь

Волонтеры уже обратились к блогерам и российским медийным личностям, чтобы те помогли исправить ситуацию. Актриса Юлия Пересильд опубликовала в своем канале небольшой рассказ о проблеме, певица Елка также поделилась историей в соцсетях.

«Собаки там все добрые, все хорошие, там нет агрессивных собак», — рассказывает Оксана.

Многие собаки, которые по-прежнему остаются в ужасных условиях на «черной передержке», похожи на породистых.

Несколько собак уже умерли от истощения и жажды. В последние дни, несмотря на заказанный корм, их якобы кормили жиром и тухлой рыбой.

«Они так и умирают в этом сарае, потому что ни воды, ничего не было. Я оплачиваю передержку, а они даже не предупредили, что собаке плохо, вызовите врача или отвезите ко врачу. Они замалчивают и умалчивают», — сетует Оксана.

Единственный вариант спасти животных, по словам волонтеров, — это найти им дом за пределами республики, например, в России. Оксана с мужем и другими волонтерами своими силами уже вывезли и пристроили в Петербурге и Москве более 20 собак, рассказывает она.