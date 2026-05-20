Европарламент и страны ЕС согласовали текст торговой сделки между Евросоюзом и США. Об этом заявила депутат крупнейшей в Европарламенте фракции «Европейской народной партии» (ЕНП) Желяна Зовко, отвечающая за торговые отношения с Америкой.

«Есть сделка! <…> Я с гордостью заявляю, что Европе удалось избежать разрушительной эскалации трансатлантической торговой напряженности и защитить европейские компании, инвестиции и миллионы рабочих мест по обе стороны Атлантики», — написала она в X.

По ее словам, этот успех доказал, что прагматичная политика и конструктивные переговоры могут приносить результаты, несмотря на растущую глобальную нестабильность.

На сайте ЕНП говорится, что в ходе многомесячных переговоров фракция предупреждала об экономических последствиях эскалации тарифов между ЕС и США. Она настаивала, что Европа не может позволить себе торговый конфликт со своим важнейшим стратегическим и экономическим партнером.

Фракция отмечает, что добивалась такого соглашения, которое защитило бы европейские компании, инвестиции и рабочие места от долговременной неопределенности и одновременно решало бы растущие проблемы из-за непредсказуемости трансатлантических торговых отношений.

Как ожидается, соглашение обеспечит более стабильную основу для торговых отношений между ЕС и США, оставляя при этом место для дальнейших обсуждений нерешенных вопросов. Особенно это касается сталелитейной и алюминиевой отраслей, сообщается на сайте.

«Теперь мы ждем, что наши трансатлантические партнеры примут протянутую Европой руку и продолжат строить более прочное и сбалансированное трансатлантическое партнерство», — заключила Зовко.

О самом факте торгового соглашения договорились в июле прошлого года президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По его условиям, большинство европейских товаров, поставляемых в США, будут облагаться 15-процентной пошлиной. Американские товары в Европе облагать пошлинами не предполагалось.

Кроме того, по этому соглашению ЕС обязался существенно расширить закупки американских энергоносителей и инвестиции в экономику США. Но поскольку со стороны ЕС согласования до сих пор не было, Трамп обвинял страны блока в саботаже торговой сделки и пригрозил повысить пошлины на европейские автомобили с 15% до 25%, напоминает «Коммерсантъ».