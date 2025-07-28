Президент США Дональд Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен согласовал торговое соглашение с ЕС. Евросоюз согласился расширить инвестиции в американскую экономику, закупать у Штатов энергоносители и военную технику. Большинство европейских товаров будут поставлять в США с 15-процентными пошлинами, американские же товары пошлинами облагать не станут. Трамп уже назвал сделку крупнейшей из всех ранее заключенных, но в Европе ее раскритиковали. Подробнее — в материале RTVI.

«Предотвратили торговую войну»

Президент Трамп договорился о сделке с Урсулой фон дер Ляйен 27 июля в своем гольф-клубе в Шотландии. Как отметило Bloomberg, стороны «предотвратили торговую войну, которая могла бы нанести сокрушительный удар по мировой экономике».

Документ согласовали менее чем за неделю до крайнего срока вступления в силу обещанных Трампом 30-процентных тарифов для европейских тарифов. Еще в апреле президент США пригрозил ЕС ввести 30-процентные пошлины 1 августа. В ответ на это в Брюсселе подготовили встречные ограничения, которые должны были затронуть минимум треть американских поставок.

«Самая крупная из всех»

Как заявил во время встречи Трамп, Евросоюз согласился закупить американские энергоносители на $750 млрд, а также инвестировать в экономику США еще $600 млрд. По словам президента, ЕС откроет свои рынки для торговли со Штатами по нулевым тарифам, а также закупит «огромное количество военной техники».

«Это самая крупная из всех сделок», — подчеркнул Трамп и выразил надежду, что от этого выиграют обе стороны.

В ходе переговоров удалось договориться о сохранении тарифов в размере 50% на сталь. Базовая ставка пошлин 15% распространится в том числе на автомобили и полупроводники.

Как отметила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз в рамках сделки с США откажется от российских газа и нефти и заменит их американским СПГ и ядерным топливом.

«Мы заменим российские нефть и газ значительными объемами американской нефти и ядерного топлива», — процитировала ее пресс-служба Еврокомиссии.

По словам фон дер Ляйен, соглашения достигли крупнейшие экономики мира. Эти договоренности «вселяют уверенность в неопределенные времена, обеспечивают стабильность и предсказуемость для граждан и бизнеса по обе стороны Атлантики».

«Наш годовой товарооборот составляет $1,7 трлн. Вместе мы представляем рынок с 800 миллионами человек», — добавила она.

«Рассчитывал на дальнейшие послабления»

Канцлер Германии Фридрих Мерц поприветствовал соглашение между ЕС и США. По его мнению, стороны избежали «ненужной эскалации в трансатлантических торговых отношениях».

«Соглашение смогло предотвратить торговый конфликт, который сильно ударил бы по экспортно-ориентированной экономике Германии. Особенно это касается автомобильной промышленности, где действующие тарифы будут снижены почти вдвое с 27,5 до 15%», — объяснил глава немецкого правительства.

По его словам, Евросоюзу и Германии удалось защитить свои ключевые интересы.

«Хотя я, безусловно, рассчитывал на дальнейшие послабления в трансатлантической торговле», — добавил Мерц.

Он отметил, что Европе следует продолжать работу по укреплению торговых отношений с США. По словам канцлера, ЕС и ФРГ выступают за свободную и справедливую мировую торговлю.

«Просто раскатали»

Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен раскритиковала Урсулу фон дер Ляйен, договорившуюся с Трампом о сделке. По ее мнению, это соглашение представляет угрозу для Евросоюза.

«Торговое соглашение, заключенное Урсулой фон дер Ляйен с Дональдом Трампом, — это политическое, экономическое и моральное фиаско», — написала Ле Пен в соцсети X.

Она добавила, что ЕС заключил соглашение с США на неравных условиях. Ле Пен уточнила, что Британии удалось договориться о более выгодных для себя условиях. Лидер фракции «Национальное объединение» назвала сделку капитуляцией для французской промышленности, энергетики и военного сектора.

Глава комитета по торговле Европарламента Бернд Ланге заявил о «весьма критическом настрое» из-за предусмотренных соглашением пошлин. По его мнению, обещанные инвестиции в американскую экономику оплатят за счет промышленности ЕС, сообщило агентство Reuters.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X назвал невыгодным соглашение между ЕС и США. Сделку он описал словам «просто раскатали».

«Трамп только что навязал [главе ЕК Урсуле] фон дер Ляйен драматическое для нас торговое соглашение, гораздо менее выгодное, чем то, о котором Великобритания самостоятельно и суверенно договорилась с США в июне благодаря Brexit!» — отметил политик.

По его словам, Евросоюз не просто отказался вводить ответные пошлины, но и обязался закупить у США энергоносители и инвестировать в американскую экономику. Филиппо призвал Францию выйти из ЕС и добиваться выгодных для себя условий.

«Трамп атакует»

Политолог Геннадий Подлесный написал в телеграм-канале, что президент США «сломал» сопротивление Еврокомиссии и окончательно лишил ЕС экономической и политической самостоятельность. Теперь он вернулся к идее «поставить под себя Китай».

«Трамп атакует <…> В ближайшие дни в Стокгольме (Швеция) пройдут переговоры США и КНР по торговой сделке против России. Американцы хотят предложить Китаю замещение поставок нефти и газа из России и снизить для них тарифы на ввозимую китайскую продукцию», — отметил политолог.

Исход этих переговоров станет известен до конца недели, уточнил он.

«Ржать не стоит»

Трамп огласил лишь ту часть торговой сделки, которая выгодна ему, написал в телеграм-канале политолог Вадим Трухачев. Он предположил, что ЕС уговорил США продолжать бороться с Россией и вооружать Украину.

Штаты ввели 15-процентные пошлины, а также получат инвестиции в собственную экономику, продадут оружие и СПГ.

«А что взамен? Ответ очевиден. Взамен США продолжат вооружение Украины и давление на Россию. Именно об этом говорил с Трампом недавно [генсек НАТО Марк] Рютте. А еще об этом говорили [премьер-министр Италии Джорджа] Мелони, [президент Финляндии Александр] Стубб, [председатель Евросовета Антиниу] Кошта и [президент Чехии Петр] Павел — главные переговорщики с Трампом от Европы. Потому ржать над тем, как Трамп прогнул ЕС, не стоит», — отметил Трухачев.

По его словам, руководители стран ЕС готовы платить немалую цену за то, чтобы США продолжали помогать Украине.

«Скрутил Евросоюз в бараний рог»

С ним не согласился американист Алексей Наумов. По его мнению, объявленную торговую сделку следует считать тотальным поражением Евросоюза.

«Брюссель не получает ничего, но соглашается на почти кабальные экономические условия: 15% пошлина на все товары из Евросоюза, беспошлинный доступ американских товаров на европейский рынок, закупки военной техники США», — написал он в телеграм-канале.

Наумов отметил, что теперь подчиненное положение Евросоюза в рамках общего Запада стало «не просто понятным, а явным, очевидным, демонстративным».

«На данном историческом этапе Трамп, конечно, использовал этот дисбаланс и скрутил Евросоюз в бараний рог ради собственной выгоды: но в будущем мы, безусловно, увидим рост популярности национально-ориентированных политиков в странах блока», — подчеркнул политолог.

По его словам, ЕС стал не инструментом усиления мощи Европы, а инструментом подчинения стран Евросоюза американскому владычеству.

«Фантастика», — резюмировал Наумов.

«Не хватало „папочки“»

Зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев отметил, что переговоры между США и ЕС завершились на условиях американского президента.

«Фон дер Ляйен сидела перед ним как прогулявшая урок школьница — не хватало только заискивающего „папочка“», — написал он в телеграм-канале.

Он отметил, что при известных условиях главными остаются следующие вопросы: выдержат ли конкуренцию европейские товары на американском рынке, в каких объемах и какого качества ЕС купит у США энергоносители, в какие отрасли и на каких условиях будут инвестировать в экономику Штатов.

«От ответов на эти ключевые вопросы зависит будущее европейской интеграции. Она задумывалась как инструмент развития, а не противостояния, но выродилась в прямо противоположное первому и идентичное второму», — объяснил сенатор.

По его словам, политика в действиях ЕК полностью подменила экономику, а оплачивать «черный переход» предстоит национальным правительствам. Косачев предположил, что в Европе вряд ли встретят аплодисментами навязываемую им традиционную антироссийскую, но от того все более антиевропейскую логику.