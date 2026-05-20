Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 20 мая начали переговоры в узком составе в Пекине. Лидеры обсудили беспрецедентный уровень двустороннего партнерства, рекордный рост товарооборота, а также риски «возвращения к закону джунглей» в мировой политике на фоне обострения международных конфликтов.

Переговоры проходят в зале «Фуцзянь» Дома народных собраний. Перед началом встречи на центральной площади Тяньаньмэнь состоялась официальная церемония приветствия: глав государств встретил детский хор, который исполнил песню «Подмосковные вечера».

Экономика, энергетика и безвизовый режим

Открывая встречу, Владимир Путин назвал китайского лидера «дорогим другом» и вспомнил известную китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени». Российский президент подчеркнул, что за последнюю четверть века экономические связи двух стран вышли на беспрецедентный уровень.

«Уже несколько лет подряд товарооборот уверенно превышает отметку в 200 миллиардов долларов», — отметил Путин, добавив, что за 25 лет этот показатель вырос более чем в 30 раз.

Президент также заверил китайскую сторону, что Россия останется надежным поставщиком энергоресурсов, особенно на фоне затяжного кризиса на Ближнем Востоке.

Кроме того, Путин высказался за продолжение интеграционных процессов, отметив важность дальнейшего развития безвизового режима между странами.

«Дополнительным стимулом для наращивания гуманитарных контактов стало введение по вашей, дорогой друг, инициативе безвизового режима на взаимной основе для граждан наших стран. Эту практику, безусловно, будем продолжать», — сказал Путин.

Международная ситуация

Председатель КНР Си Цзиньпин в своем приветственном слове согласился с оценкой двусторонних отношений, добавив, что подписание 25 лет назад Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве позволило Москве и Пекину добиться мощного скачка в развитии. По мнению китайского лидера, партнерство двух государств сегодня вносит необходимую предсказуемость в «хаотичный мир».

Особое внимание Си Цзиньпин уделил международной безопасности, заявив, что ситуация на Ближнем Востоке сейчас находится в критической точке между войной и миром.

«Мир сталкивается с опасностью возвращения к закону джунглей», — предостерег председатель КНР.

Он подчеркнул, что в сложившихся условиях Китай и Россия должны приложить совместные усилия для построения более справедливой системы глобального управления, и отметил «мужество двух стран в деле отстаивания международной справедливости».

Планы на будущее

В ходе открытой части переговоров Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина совершить официальный визит в Россию в следующем году.

Российский лидер также подтвердил готовность лично принять участие в ноябрьском саммите форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС), который пройдет в Шэньчжэне под председательством Китая.

Путин выразил уверенность, что Москва и Пекин продолжат активное взаимодействие на платформе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), отметив, что в этом году организация отмечает свое 25-летие.