19 мая президент России Владимир Путин прилетит в Китай с официальным визитом, чтобы встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Как отмечают СМИ, в Москве хотят напомнить миру о том, кто сейчас главный геополитический союзник Пекина. Для Китая же визиты один за другим главы Белого дома и российского лидера — это способ продемонстрировать свою растущую роль на международной арене. Подробнее — в обзоре RTVI.

О визите Путина было объявлено всего через день после отъезда президента США Дональда Трампа из Китая. Хотя Трамп хвалился масштабными торговыми соглашениями, есть мало свидетельств того, что США и Китай добились значительного прогресса в наиболее спорных вопросах, разделяющих Вашингтон и Пекин, включая Тайвань и войну США и Израиля против Ирана.

Это вполне устраивает Путина — так он может отправиться в Пекин с уверенностью, что Китай не намерен отклоняться от своего курса в отношении России. Для Пекина же эти последовательные визиты — демонстрация растущего дипломатического влияния, позиционирующего Китай как ключевого игрока, способного взаимодействовать с конкурирующими державами на собственных условиях.

Объединенные западными санкциями и мнением о безрассудной внешней политике Трампа, Путин и Си Цзиньпин в последние годы сформировали правильное партнерство, так что никаких существенных изменений во время визита российского президента не ожидается.

Приезд Путина не случаен. Он состоится всего через несколько дней после завершения государственного визита Трампа в Пекин. Путин, вероятно, посылает напоминание американцам: «Да, вы можете приезжать в Китай сколько угодно, но Россия ближе и дружелюбнее вас».

Путин и Си Цзиньпин поддерживают тесные отношения уже более десяти лет, и российский президент захочет подтвердить позицию России как ближайшего геополитического союзника Китая. Президент России будет добиваться дипломатической поддержки Китая в отношении ***** [военного конфликта] на Украине, которую Пекин терпел.

Одним из потенциально неловких моментов в разговоре могут стать заявления Си Цзиньпина Трампу, в которых он сказал, что Путин в итоге может «пожалеть» о ***** [военном конфликте] на Украине.

Россия, столкнувшаяся с жесткими международными санкциями, потеряла важнейшие рынки сбыта своей нефти и газа, особенно в Европе, и стала все больше зависеть от Индии и Китая как покупателей своих энергоносителей.

На этой неделе Путин отправится в Пекин в надежде на то, что второй газопровод «Сила Сибири», идущий из России в Китай через Монголию, получит одобрение, однако Китай, похоже, не спешит утверждать этот инфраструктурный проект.

Пекин менее чем через неделю после того, как Си Цзиньпин оказал президенту США Дональду Трампу торжественный прием, он принимает еще одного почетного гостя — и на этот раз своего близкого союзника.

И Пекин, и Москва выстраивают отношения с Соединенными Штатами Трампа и взвешивают, стоит ли им играть какую-либо роль в урегулировании американо-иранского конфликта, который затронул мировые поставки нефти и отвлек Вашингтон от ***** [военного конфликта] России на Украине.

Тот факт, что Си Цзиньпин с разницей в неделю принимает двух президентов, каждый из которых вовлечен в, казалось бы, неразрешимые конфликты, вряд ли останется незамеченным китайским правительством. Оно использовало войну Трампа с Ираном, в частности, для того, чтобы представить КНР как ответственного альтернативного мирового лидера.

Это 25-й визит Путина в Китай за более чем два десятилетия его президентства — периода, в течение которого Китай и Россия укрепили сотрудничество в сфере торговли, безопасности и дипломатии. Этому способствовали общее недоверие к Вашингтону и очевидная личная симпатия между Путиным и Си Цзиньпином, которые обычно называют друг друга «дорогими» или «старыми» друзьями.

Россия уже стала основным поставщиком нефти для Китая. Китайские покупатели активно скупают ее со скидкой с момента введения западных санкций из-за конфликта на Украине. Конфликт на Ближнем Востоке и риск будущей нестабильности могут подтолкнуть Пекин к большей зависимости от России в плане поставок топлива.

Визит Путина демонстрирует высокую стабильность и устойчивое развитие китайско-российских отношений на высоком уровне, а также подчеркивает важную роль дипломатии глав государств в управлении двусторонними связями и прочную преемственность стратегической координации и практического сотрудничества на фоне глубоких изменений на международной арене.

Приезд Владимира Путина приходится на год, когда отмечаются 30-летие установления стратегического координационного партнерства между Китаем и Россией, 25-летие подписания китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также начало Годов образования между Китаем и Россией.

Визит воплощает взаимно признанный принцип правильного пути для взаимоотношений между крупными странами, и обе стороны намерены и дальше развивать двусторонние связи по этому пути.