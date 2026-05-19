19 мая президент России Владимир Путин прилетит в Китай с официальным визитом, чтобы встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Как отмечают СМИ, в Москве хотят напомнить миру о том, кто сейчас главный геополитический союзник Пекина. Для Китая же визиты один за другим главы Белого дома и российского лидера — это способ продемонстрировать свою растущую роль на международной арене. Подробнее — в обзоре RTVI.
Al Jazeera:
О визите Путина было объявлено всего через день после отъезда президента США Дональда Трампа из Китая. Хотя Трамп хвалился масштабными торговыми соглашениями, есть мало свидетельств того, что США и Китай добились значительного прогресса в наиболее спорных вопросах, разделяющих Вашингтон и Пекин, включая Тайвань и войну США и Израиля против Ирана.
Это вполне устраивает Путина — так он может отправиться в Пекин с уверенностью, что Китай не намерен отклоняться от своего курса в отношении России. Для Пекина же эти последовательные визиты — демонстрация растущего дипломатического влияния, позиционирующего Китай как ключевого игрока, способного взаимодействовать с конкурирующими державами на собственных условиях.
Объединенные западными санкциями и мнением о безрассудной внешней политике Трампа, Путин и Си Цзиньпин в последние годы сформировали правильное партнерство, так что никаких существенных изменений во время визита российского президента не ожидается.
CNBC:
Приезд Путина не случаен. Он состоится всего через несколько дней после завершения государственного визита Трампа в Пекин. Путин, вероятно, посылает напоминание американцам: «Да, вы можете приезжать в Китай сколько угодно, но Россия ближе и дружелюбнее вас».
Путин и Си Цзиньпин поддерживают тесные отношения уже более десяти лет, и российский президент захочет подтвердить позицию России как ближайшего геополитического союзника Китая. Президент России будет добиваться дипломатической поддержки Китая в отношении ***** [военного конфликта] на Украине, которую Пекин терпел.
Одним из потенциально неловких моментов в разговоре могут стать заявления Си Цзиньпина Трампу, в которых он сказал, что Путин в итоге может «пожалеть» о ***** [военном конфликте] на Украине.
Россия, столкнувшаяся с жесткими международными санкциями, потеряла важнейшие рынки сбыта своей нефти и газа, особенно в Европе, и стала все больше зависеть от Индии и Китая как покупателей своих энергоносителей.
На этой неделе Путин отправится в Пекин в надежде на то, что второй газопровод «Сила Сибири», идущий из России в Китай через Монголию, получит одобрение, однако Китай, похоже, не спешит утверждать этот инфраструктурный проект.
CNN:
Пекин менее чем через неделю после того, как Си Цзиньпин оказал президенту США Дональду Трампу торжественный прием, он принимает еще одного почетного гостя — и на этот раз своего близкого союзника.
И Пекин, и Москва выстраивают отношения с Соединенными Штатами Трампа и взвешивают, стоит ли им играть какую-либо роль в урегулировании американо-иранского конфликта, который затронул мировые поставки нефти и отвлек Вашингтон от ***** [военного конфликта] России на Украине.
Тот факт, что Си Цзиньпин с разницей в неделю принимает двух президентов, каждый из которых вовлечен в, казалось бы, неразрешимые конфликты, вряд ли останется незамеченным китайским правительством. Оно использовало войну Трампа с Ираном, в частности, для того, чтобы представить КНР как ответственного альтернативного мирового лидера.
Это 25-й визит Путина в Китай за более чем два десятилетия его президентства — периода, в течение которого Китай и Россия укрепили сотрудничество в сфере торговли, безопасности и дипломатии. Этому способствовали общее недоверие к Вашингтону и очевидная личная симпатия между Путиным и Си Цзиньпином, которые обычно называют друг друга «дорогими» или «старыми» друзьями.
Россия уже стала основным поставщиком нефти для Китая. Китайские покупатели активно скупают ее со скидкой с момента введения западных санкций из-за конфликта на Украине. Конфликт на Ближнем Востоке и риск будущей нестабильности могут подтолкнуть Пекин к большей зависимости от России в плане поставок топлива.
Global Times:
Визит Путина демонстрирует высокую стабильность и устойчивое развитие китайско-российских отношений на высоком уровне, а также подчеркивает важную роль дипломатии глав государств в управлении двусторонними связями и прочную преемственность стратегической координации и практического сотрудничества на фоне глубоких изменений на международной арене.
Приезд Владимира Путина приходится на год, когда отмечаются 30-летие установления стратегического координационного партнерства между Китаем и Россией, 25-летие подписания китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также начало Годов образования между Китаем и Россией.
Визит воплощает взаимно признанный принцип правильного пути для взаимоотношений между крупными странами, и обе стороны намерены и дальше развивать двусторонние связи по этому пути.