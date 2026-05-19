В Нижнем Новгороде стартовала конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2026). Главным событием первого дня стала пленарная сессия «Сделано в России: цифровая трансформация промышленности», в которой приняли участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, глава министерства цифрового развития Максут Шадаев, полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, а также руководители крупнейших промышленных и ИТ-компаний.

Открывая заседание, Михаил Мишустин отметил, что Россия перешла от поиска замены ушедшим западным продуктам к активному внедрению собственных разработок. Премьер-министр подчеркнул, что благодаря индустриальным центрам компетенций (ИЦК) удалось выстроить принципиально новый уровень взаимодействия между отраслевыми заказчиками и разработчиками, результатом которого стали сотни внедренных промышленных систем, управляющих цехами, логистикой и производством.

Председатель правительства привел ключевые показатели роста отечественной ИТ-отрасли. За шесть лет ее доля в структуре ВВП удвоилась, а объем продаж российских продуктов и сервисов вырос почти в 4,5 раза, превысив по итогам прошлого года 5 трлн рублей. Впервые с 2022 года зафиксирован рост экспорта российского программного обеспечения — на 15%. Численность занятых в отрасли сегодня превышает миллион человек.

Михаил Мишустин подтвердил сохранение основных мер поддержки ИТ-отрасли: пониженные тарифы страховых взносов (в два раза ниже, чем в других секторах), льготная ставка налога на прибыль (в пять раз ниже стандартной), а также освобождение от НДС для сделок по продаже прав на российский софт, которое распространено и на облачные сервисы. Особое внимание премьер уделил переходу на отечественные разработки. В авиа-, двигателе- и судостроении, на транспорте, в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве доля российского ПО превышает 90%. Появились модули для проектирования авиадвигателей и металлоконструкций, а с помощью российской подсистемы изготовлены детали для двигателя ПД-14.

Рынок облачных сервисов за шесть лет вырос более чем в четыре раза, и российские компании полностью перешли на инфраструктуру отечественной разработки. Рынок искусственного интеллекта в России расширяется почти вдвое быстрее остального ИТ-сектора, и свыше половины предприятий уже внедряют технологии ИИ. Подводя итог, глава правительства подчеркнул необходимость действовать на опережение — не просто создавать аналоги западных продуктов, а прогнозировать изменения рынка и конкурировать на новых перспективных направлениях, формируя фундамент для долгосрочного технологического лидерства.

По итогам пленарной сессии Михаил Мишустин дал ряд поручений. Индустриальным центрам компетенций предстоит актуализировать ИТ-ландшафты и определить первоочередные задачи до 2030 года, синхронизировав их с отраслевыми стратегиями цифровой трансформации. Минцифры должно подготовить сводный доклад в правительство о развитии общесистемного и прикладного ПО по каждому ИЦК, а также продолжить внедрение российского ПО на объектах критической информационной инфраструктуры с использованием облачного контура. Совместно с Минэнерго ведомству необходимо ускорить формирование генеральной схемы вычислительных центров с оценкой возможностей энергосистем. ИЦК вместе с экспертами до конца года проработают варианты перспективных сервисов искусственного интеллекта для каждой отрасли. Кроме того, Минцифры обязано регулярно собирать обратную связь от заказчиков о функциональности отечественных решений и от разработчиков — об эффективности мер государственной поддержки.