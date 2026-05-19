Российский рубль стал мировым лидером по темпам роста к доллару во втором квартале 2026 года благодаря резкому скачку валютной выручки от продажи нефти после начала войны на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные.

По информации агентства, с начала апреля российская валюта укрепилась примерно на 12%, достигнув отметки 72,6 рубля за доллар — это самый высокий уровень с февраля 2023 года.

Второй год подряд рубль демонстрирует расхождение с официальными и рыночными прогнозами, которые предсказывали его ослабление. Это заставляет некоторых аналитиков считать его переоцененным в текущих экономических условиях.

«Укрепление рубля все больше выглядит как неотъемлемая черта российской экономики, являясь результатом как вызванных санкциями дисбалансов на финансовом рынке, так и жесткой денежно-кредитной политики», — пишет агентство.

Дорожающая национальная валюта помогает сдерживать инфляционное давление, но одновременно сокращает доходы экспортеров и бюджетные поступления.

Как заявил Bloomberg старший портфельный управляющий дубайской компании Istar Capital Искандер Луцко, если российская экономика в конечном итоге сойдет с военных рельсов, рубль вернется к более нормальным показателям, но сейчас условия для его дальнейшего укрепления «идеальны».

Министр экономики России Максим Решетников признавал, что при текущей экономической модели, которая ограничивает отток капитала, рубль в ближайшие годы может оставаться более сильным, чем многим хотелось бы.

Спрос на иностранную валюту сдерживается высокими внутренними процентными ставками и слабым импортом, почти 60% которого сейчас оплачивается рублями в рамках продолжающейся адаптации России к западным санкциям.

Однако приток иностранной валюты, которая начала иссякать после прошлогоднего ужесточения санкций США против российской нефти, резко вырос благодаря скачку цен на энергоносители и вынужденному для Запада ослаблению ограничений, связанному с блокадой Ормузского пролива.

Согласно данным Центробанка РФ, в апреле чистые продажи иностранной валюты крупнейшими российскими экспортерами утроились, достигнув $7,3 млрд — после того как средняя цена нефти Urals выросла с февральских $44,6 за баррель до $77 в марте и $94,9 в апреле.

Действующее в России бюджетное правило предписывает направлять нефтяные сверхдоходы, полученные при цене выше порога $59 за баррель, на покупку иностранной валюты для Фонда национального благосостояния, средства из которого используются для поддержки бюджета при падении цен на сырье.

В мае Россия впервые с июня 2025 года возобновила покупки иностранной валюты и золота для фонда, выделив на эти цели 110 млрд рублей ($1,5 млрд). Эта сумма несопоставимо меньше объемов продаж валюты экспортерами, отмечает Bloomberg.

По мнению аналитика Луцко, эти покупки будут перевешены растущей экспортной выручкой и поэтому не помогут ослабить рубль, который, наоборот, может подорожать до 65—70 за доллар. Эксперт считает, что ЦБ РФ также может приостановить снижение ключевой ставки, если напряженность вокруг Ирана сохранится до его июньского заседания по этой теме.

На предшествующих таких заседаниях члены совета директоров Центробанка дали понять, что рассматривают ближневосточный конфликт как существенный долгосрочный инфляционный риск для России.

Правительство РФ недавно понизило свой прогноз среднегодового обменного курса рубля на 2026 год до 81,5 рубля за доллар (с 92,2) — но это все еще значительно ниже текущей стоимости российской валюты к американской.