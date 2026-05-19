Россия и Китай «не дружат против кого-либо, а работают на дело мира и всеобщего процветания». Об этом заявил российский президент Владимир Путин в видеообращении, записанном накануне визита в КНР.

«Совместная российско-китайская стратегическая связка играет важную стабилизирующую роль на мировой арене», — сказал он.

Именно в русле такой работы две страны поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, продолжил глава государства.

По словам Путина, отношения между Россией и Китаем «достигли действительно беспрецедентного уровня». Это проявляется в том числе в готовности поддерживать друг друга в вопросах, затрагивающих «коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства», подчеркнул российский лидер.

Товарооборот между двумя государствами «давно превысил отметку в $200 млрд», отметил он, добавив, что расчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Между странами на взаимной основе действует безвизовый режим, напомнил президент РФ.

Повестку дня предстоящих в Пекине переговоров, по словам Путина, составит дальнейшее развитие контактов в политике, экономике, оборонной сфере, а также расширение гуманитарных обменов и «поощрение межчеловеческого общения».

Безвизовый режим в том числе помогает активизировать деловые и туристические обмены, а также открывает новые возможности для личных контактов между гражданами, сказал президент.

«Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов, в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности», — заключил Путин.

Официальный визит российского лидера в Пекин пройдет 19—20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Как сообщили ранее в Кремле, поездка приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Программа ожидается насыщенной, рассказал ТАСС помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что визит был согласован заранее и никак не связан с только что завершившейся поездкой в Китай президента США Дональда Трампа.

Сопровождать Путина будет крупная делегация. В нее вошли пять вице-премьеров — Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко, а также восемь министров — глава МИД Сергей Лавров, глава Минсельхоза Оксана Лут, глава Минкульта Ольга Любимова, глава Минтранса Андрей Никитин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, главы Минстроя и Минобрнауки Ирек Файзуллин и Валерий Фальков.

Кроме того, в делегацию входят председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, руководители госкорпораций ВЭБ.РФ, Росатом и Роскосмос, председатели крупнейших российских банков — Герман Греф, Андрей Костин, а также представители крупного бизнеса, сообщил Ушаков. Среди них он назвал Игоря Сечина, Алексея Миллера, Геннадия Тимченко, Андрея Гурьева, Леонида Михельсона, Олега Дерипаску.