Президент США Дональд Трамп отложил решение вопроса о поставках Тайваню американских вооружений на сумму $14 млрд после подробного обсуждения этой темы с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом глава Белого дома заявил в интервью Fox News.

«Я временно приостанавливаю одобрение, и это зависит от Китая. Для нас это хороший козырь на переговорах», — сказал американский лидер.

The New York Times (NYT) отмечает, что перед саммитом сенаторы от обеих американских партий «настоятельно призывали» не превращать поддержку Тайваня в козырь на переговорах с Китаем.

Трамп также предостерег Тайвань от провозглашения независимости от Китая.

«Ничего не изменилось. Скажу так: я не стремлюсь к чьей-либо независимости. Нам нужно будет преодолеть 9,5 тыс. миль, чтобы участвовать в войне. Мне это не нужно. Я хочу, чтобы они [Тайвань] успокоились. Я хочу, чтобы Китай успокоился», — заявил Трамп.

Он отметил, что Китай — «очень сильная держава», а Тайвань — «маленький остров», который находится в 95 км от материковой части КНР. Трамп добавил, что предпочитает сохранить статус-кво в отношении Тайваня и стремится избежать конфликта. При этом глава Белого дома допустил, что после окончания его президентских полномочий Китай может напасть на Тайвань.

«Если все останется как есть, я думаю, Китай с этим смирится. Но мы не хотим, чтобы кто-то сказал: „Давайте станем независимыми, потому что нас поддерживают Соединенные Штаты“», — пояснил Трамп.

Общаясь с журналистами на борту Air Force One по возвращении из Пекина, Трамп заявил, что Си Цзиньпин «очень обеспокоен» судьбой Тайваня и «не хочет видеть движение за независимость».

Глава Белого дома также сказал, что ему нужно поговорить с «человеком, который управляет Тайванем». Если это произойдет, Трамп станет первым действующим американским президентом с 1979 года, общавшимся с тайваньским руководством, отмечает NYT. Китай выступает категорически против любых контактов между высокопоставленными представителями США и Тайваня.

Во время саммита Си Цзиньпин заявил, что Тайвань является важнейшим вопросом в американо-китайских отношениях. При «правильном подходе» к нему двусторонние отношения будут «в целом стабильными», отметил китайский лидер.

В противном случае между Пекином и Вашингтоном возникнут столкновения и даже конфликты, предупредил Си. По его словам, независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе «так же несовместимы, как огонь и вода».

Власти острова после заявления Трампа напомнили, что поставки американского оружия Тайбэю предусмотрены законом США об отношениях с Тайванем и служат «взаимным сдерживанием региональных угроз».

Официальный представитель администрации Тайваня Го Яхуэй заявила, что единственным дестабилизирующим фактором в Индо-Тихоокеанском регионе является «усиливающаяся военная угроза» со стороны Китая.

В декабре 2025 года администрация Трампа одобрила крупнейший в истории пакет военной помощи Тайваню на сумму более $11 млрд, включающий ракетные системы HIMARS, гаубицы, противотанковые ракеты Javelin, барражирующие беспилотники Altius и комплектующие.

Пекин в ответ на это провел военные учения у берегов Тайваня.

В январе Конгресс США одобрил еще более крупный пакет американской помощи острову на $14 млрд, включающий ракеты-перехватчики для пусковых установок Patriot, систему противовоздушной обороны и оборудование для борьбы с беспилотниками, но Трамп еще не утвердил сделку.