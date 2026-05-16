Египетские власти показали гипсовую облицовку гробницы Тутанхамона в Луксоре. Об этом сообщает Reuters.

Среди впервые показанных публике находок также оказались две отреставрированные древние гробницы на западном берегу города, расположенного на месте древних Фив. Они относятся к периоду Нового царства.

На гипсовой облицовке стены гробницы Тутанхамона — сцены повседневной жизни и погребальных обрядов.

По словам генерального директора Управления древностей Луксора Абдельгаффара Вагди, новая находка — уникальный артефакт, так как большая часть гробниц фараонов была разграблена.

«Поэтому это единственный в своем роде артефакт — единственный, который в настоящее время выставлен на всеобщее обозрение спустя более чем 100 лет после открытия гробницы Тутанхамона», — заявил он на открытии выставки в Луксоре.

Фрагмент гипсовой облицовки стены, показанный публике, использовался для защиты входов в погребальную камеру фараона. На ней сохранились изображения, отражающие погребальные ритуалы и символы власти фараона, традиционные для таких захоронений. На стене, по словам Вагди, были найдены печати Тутанхамона, а также печати стражей некрополя, которые должны были охранять гробницу от расхищения.

Оригинальная гипсовая облицовка гробницы Тутанхамона считается одним из наиболее примечательных элементов, связанных с запечатыванием усыпальницы фараона. Ее впервые обнаружил британский археолог Говард Картер в 1922 году. В гробнице были обнаружены хорошо сохранившиеся предметы быта, украшения и другие вещи, призванные сопровождать фараона в загробный мир.

Еще две показанные публике гробницы были найдены в 2015 году. Предположительно они принадлежали Аменхотепу Рабуя и его сыну Самуту, привратникам врат Амона XVIII династии, первой династии Нового царства. Гробницы датируются временем правления фараонов Тутмоса III и Тутмоса IV. Внутри изображены сцены земледелия, сбора урожая, ремесел, выпечки хлеба, гончарного дела и виноделия.