Решение Дональда Трампа прекратить финансирование программ USAID привело к значительному росту насилия в ряде африканских стран. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на исследование нескольких университетов Европы и США.

Результаты изысканий показали, что «масштабные и внезапные сокращения помощи могут дестабилизировать и без того нестабильную обстановку». Это не является доказательством того, что увеличение финансовой помощи поможет снизить уровень насилия, но показывает «эффект внезапного экономического потрясения», говорится в публикации.

USAID в течение многих лет спонсировало программы помощи в африканских странах, страдающих от конфликтов и насилия. Сокращение более 90% таких программ сильно сказалось на этих странах — в том числе в вопросах кадровой политики и закупок гуманитарной помощи.

«Внезапный уход USAID привел к значительному и устойчивому росту конфликтов в наиболее зависимых регионах Африки», — говорится в исследовании.

По мнению экспертов по конфликтам, Африка сталкивается с угрозой со стороны радикальных джихадистов в значительно большей степени, чем любой другой регион мира. В новом отчете организации Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) говорится, что джихадисты стали активнее участвовать в актах насилия в регионе в отношении мирного населения. Средства, выделявшиеся USAID, зачастую помогали реагировать на такие кризисы в Нигерии, Эфиопии, Кот-д’Ивуаре и других странах.

«Главная проблема закрытия USAID, вероятно, будет заключаться в том, что даже если вернуть все выделенные средства, большая часть работы по предотвращению конфликтов будет утрачена», — считают исследователи.