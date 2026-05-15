1-й Западный окружной военный суд вынес приговоры двум петербуржцам, признав их виновными в госизмене, участии в деятельности террористической организации и приготовлении к теракту. Ринат Ильин и Никита Красильников получили 15 и 16 лет лишения свободы соответственно с последующим ограничением свободы сроком на 1,5 года.

Первые четыре года своих сроков они проведут в тюрьме, а оставшуюся часть наказания будут отбывать в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Петербурга.

Канал «Осторожно, новости» уточняет возраст осужденных: Ринату Ильину 20 лет, Никите Красильникову — 22 года.

Ссылаясь на данные суда, ведомство пишет, что Ильин и Красильников в январе и феврале 2024 года вели наблюдение за пунктом сбора гуманитарной помощи для российских военных и жителей ДНР. Позднее они приобрели более 27 кг «высокотоксичного вещества», которым планировали отравить продукты и отправить в виде гумпомощи в зону СВО. Их деятельность пресекли правоохранительные органы, говорится в релизе.

Фигуранты действовали по указанию третьего соучастника Артема Щербакова, который в марте был осужден на 15 лет. По версии обвинения, он вступил в переписку с представителями Русского добровольческого корпуса* (РДК)* и согласился выполнять их задания. Одно из заданий заключалось в том, чтобы отравить «высокотоксичным химическим веществом» продукты для бойцов СВО и жителей новых территорий, заявляла ФСБ.

Телеграм-канал «Mash на Мойке» в 2024 году опубликовал видео допроса трех молодых людей, которые подтверждали на камеру, что действовали по заданию РДК*. Один из задержанных заявил, что «проводил разведывательную деятельность нефтеперерабатывающих заводов, железнодорожных депо, завода по производству дронов и его владельца, в пункте гуманитарной помощи для „Эспаньолы“ и магазине ДШРГ „Русич“».

«Эспаньола» — добровольческая бригада, которая участвовала в боях на территории ДНР. «Русич» — диверсионно-штурмовая разведгруппа, созданная в 2014 году и воевавшая на стороне ополчения Донбасса, после начала военной операции на Украине — на стороне российских войск.

По данным «Осторожно, новости», в ходе дальнейшего следствия Ильин и Красильников заявили, что не знали о связи Щербакова с РДК* и о том, что хранили яд, предназначенный для отравления людей. Они утверждали, что считали это вещество удобрением для дачного участка.

Ильин также заявлял, что, по его словам, во время первого допроса его пытали — били и засовывали в рот иголки. Красильников также заявил, что оговорил себя под давлением силовиков.

Щербаков, в свою очередь, заключил сделку со следствием, дав показания на Ильина и Красильникова, писал «Коммерсантъ».

* запрещенная в России террористическая организация