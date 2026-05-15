Более 30 учащихся Красноярского кадетского корпуса имени А.И. Лебедя слегли с признаками острой кишечной инфекции, у части заболевших выявлен генетический материал норовируса. Об этом сообщило краевое управление Роспотребнадзора, начавшее санитарно-эпидемиологическое расследование.

По данным ведомства, всего было зарегистрировано 33 случая заболевания, степень его тяжести медики оценили как легкую и среднюю.

Как уточнили ТАСС в краевом Минздраве, один учащийся госпитализирован в состоянии средней тяжести, остальные находятся на амбулаторном лечении.

Специалисты устанавливают причины произошедшего, в том числе исследуют пробы готовой еды и проверяют сотрудников пищеблока. Кадетский корпус временно перевели на дистанционное обучение.

В Министерстве образования края рассказали ТАСС, что с марта питанием кадетов занималась новая аутсорсинговая компания — «Встреча ВК». Согласно открытым данным, она работает в сфере общественного питания в Красноярске с 2001 года. По выручке компания занимает 22 место среди 32 конкурентов в регионе, ее чистая прибыль в 2024 году увеличилась в три раза — до 7,7 млн рублей.

По факту массового заболевания кадетов возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК; максимальное наказание — два года лишения свободы), сообщили в СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Как предварительно установило следствие, более 30 учащихся в возрасте от 11 до 15 лет обратились в медпункт 14 и 15 мая. Всем детям оказали необходимую помощь, угроз жизни и здоровью нет.