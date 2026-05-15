Британские дети ежегодно расходуют более 1,1 млрд рулонов туалетной бумаги — весом примерно 20 тыс. тонн и длиной около 21,7 млн километров. Такие выводы содержит исследование, проведенное по заказу гигиенической компании Essity, пишет The Daily Mirror.

Опрос двух тысяч родителей, воспитывающих детей в возрасте от 3 до 19 лет, показал: половина считает именно своих сыновей и дочерей главными потребителями туалетной бумаги в семье.

Около 37% родителей признались, что постоянно удивляются, как стремительно исчезают рулоны. Как выяснилось, бумага стремительно тратится на вытирание пролитого и всевозможные поделки.

Почти 80% респондентов просили детей сократить ее использование, 25% ввели жесткие квоты на расход листов за одно посещение туалета, каждый десятый заставлял старших детей самостоятельно покупать новые рулоны взамен израсходованных, некоторые вводили временные ограничения на пребывание в ванной комнате.

Рулон туалетной бумаги в Великобритании стоит примерно £0,45 (около $0,57 или €0,52). Среднестатистический британец использует около 127 рулонов в год, а семья из четырех человек может сэкономить примерно £61 (около $77 или €70) в год, перейдя с брендовой продукции на более дешевые аналоги.

При этом среднегодовой располагаемый доход британского домохозяйства достигает порядка £44 (примерно $55,5 тысячи или €51 тысячу).