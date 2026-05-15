Посещение культурных мероприятий задействует тонкие психологические механизмы, которые помогают справляться со стрессом и служат профилактикой выгорания. Об этом агентству «Москва» рассказала медицинский психолог психиатрической клинической больницы №1 им. Алексеева Екатерина Дронова в преддверии акции «Ночь в музее», которая пройдет в ночь на 17 мая.

«Созерцание архитектуры, искусства или природы активирует области мозга, которые связаны с положительными эмоциями, что способствует снижению уровня кортизола (гормона стресса) и, наоборот, повышает уровень серотонина и дофамина — гормонов, являющихся естественными антидепрессантами», — пояснила она.

Переключение внимания — еще один важный эффект, продолжила психолог. По ее словам, при посещении таких мероприятий развивается гибкость внимания, у человека у человека смещается фокус с негативных переживаний и не всегда приятной внутренней рефлексии на внешние впечатления, факты и события.

Приобщаясь к культуре и получая новые впечатления, человек может улучшать когнитивные функции и расширять кругозор. Он получает возможность не только выйти за рамки привычного круга, но и узнать что-то новое о мире, искусстве и людях, отметила Дронова.

Кроме того, посещение музеев, выставок и экскурсий помогает снизить социальную изоляцию и развивать коммуникативные навыки, особенно если мероприятие проходит в составе группы, отметила она.

«Ночь в музее» в этом году будет юбилейной — она пройдет уже в 20-й раз. Как пишет агентство, это самая посещаемая из всех ночных акций, которые организует столичный департамент культуры.

Она проводится каждый год и приурочена к Международному дню музеев 18 мая. В этом году в рамках «Ночи в музее» с 18:00 субботы до 2:00 воскресенья пройдут более 600 мероприятий на 170 площадках по всей Москве.